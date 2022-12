Mor atropellat un menor de 14 anys a Montpeller després del França-Marroc

Tragèdia adesprés del partit que enfrontavai elen les semifinals del. Les autoritats franceses han donat a conèixer aquest dijous a la matinada que un menor hadesprés d'haver estatper un conductor que ha fugit, en el marc de les celebracions i els disturbis posteriors al partit que va acabar amb victòria del combinat francès.El noi, de 14 anys, ha estat traslladat d'urgència a un hospital proper al lloc dels fets després d'haver estat atropellat per un cotxe, i ha mort poc després de ser atès, segons ha detallat en un comunicat la prefectura francesa d'Hérault. Els fets haurien tingut lloc quan un grup de persones que es trobaven caminant pel carrer han pres a un vehicle la bandera de França que tenia penjada a la finestra.Després d'això, el cotxe ha canviat de sentit i ha atropellat diverses persones, inclòs el menor, segons es pot veure en vídeos difosos a les xarxes socials. Segons la prefectura d', el vehicle ha estat trobat a prop del lloc de l'accident i posat a disposició policial. En aquest sentit, la Policia francesa ha iniciat una investigació sobre el que ha passat.El president del Consell Francès de la Fe Musulmana,, ha condemnat a les xarxes socials la mort del menor instant que es faci "tot el possible" per arrestar l'autor d'aquest "crim atroç".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor