Fons REACT-EU: oportunitats per a tothom

La inversió d’aquests ajuts a l’àmbit laboral suma uns 700 milions d’euros

Línies d’actuació principals

Amb el suport

, millorar el perfil professional, oferir més oportunitats pels i les joves i les persones amb dificultats d’inserció laboral i afavorir la contractació per part de pimes, autònoms, entitats socials i administracions locals. Les polítiques del(SOC) reben enguany un fort impuls gràcies alde la Unió Europea –inclòs al programa-, per fer front a les conseqüències derivades de la Covid-19 en l’àmbit laboral, social i econòmic.Per donar a conèixer les possibilitats que el fons REACT-EU ofereix a la ciutadania, ens locals, empreses i entitats, el SOC ha posat en marxa una campanya que emfatitza lesque permeten aquestes ajudes. Se’n fa difusió a través dels mitjans de comunicació, a l’espai públic i a les xarxes socials i a la pàgina web del Departament de Treball i Empresa: treball.gencat.cat . També es pot consultar tota la informació sobre els fons REACT-EU a la pàgina web Fons europeus a Catalunya La campanya informa dels programes i actuacions del Fons REACT-EU adreçats principalment a la recerca d’ocupació, la formació i la requalificació professionals. Tot plegat per ajudar la, lesi lesa superar la, sortir-ne enfortits i orientar l’economia cap a laEl(FSE) és el principal instrument financer de la Unió Europea per donar suport als estats en la millora dels nivells d’ocupació. El SOC és l’organisme que coordina i gestiona els diferents Programes finançats amb fons de la UE.Gràcies als programes d’ocupació impulsats per la Generalitat i la Unió Europea, les persones que més ho necessiten tenen l’oportunitat d’accedir al mercat laboral, formar-se o millorar el seu perfil professional.Des del Govern també es vol posar l’èmfasi en la transformació del model productiu que comporten els fons REACT-EU. Cal tenir present que la inversió que representen aquests ajuts pel que fa a l’àmbit laboral suma uns. És per això que el missatge principal de la campanya destaca que els fons REACT-UE representen "Oportunitats per a tothom".Pel que fa a les polítiques d’ocupació, les línies d’actuació del fons REACT-EU són bàsicament dues. D’una banda, fomentar l’accés al mercat laboral, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment dels llocs de treball, inclòs el dels joves, i el suport a treballadors per compte propi i persones emprenedores.Amb aquest suport es pretén, entre altres objectius, mitigar la pèrdua de poder adquisitiu que la suspensió de l’activitat econòmica per la covid-19 va suposar per a molts treballadors, com ara els que van quedar a l’atur o van patir les conseqüències d’un ERTO.D’altra banda, aquests fons també preveuende les persones en situació de vulnerabilitat, l’accés als sistemes socials i les mesures d’inclusió social i. Per exemple: proporcionant experiència laboral als col·lectius amb més dificultat d’inserció laboral i amb més risc de pobresa, majors de 52 anys, dones en situació de vulnerabilitat o perceptors de la Renda Garantida de Ciutadania, entre altres.Els fons REACT-EU, i la gestió que en fa el SOC, no només són una eina fonamental per superar la crisi sociolaboral provocada per la Covid-19. També tenen com gran objectiu, ja que gran part dels seus recursos es destinaran a fomentar la reconversió digital, l’atenció a les persones i l’economia verda.

