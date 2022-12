Jordi Fernández, primer entrenador català que dirigeix un equip de l'NBA

¡JORDI FERNÁNDEZ! 🙌



🇪🇸 Primer entrenador nacido en España que dirige un partido de la NBA como primer entrenador. Y con victoria ante los Raptors.pic.twitter.com/euqEbL2hPa — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) December 15, 2022

"The players responded."



Associate head coach Jordi Fernandez applauds the team for rallying in Toronto for the win 🗣 pic.twitter.com/W5OnUDslha — Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 15, 2022

Elté un nou referent mundial.z, entrenador assistent delsgs de l'NBA, va aconseguir ahir la seva primera victòria com a head coach (és a dir, com a entrenador principal) en substitució de Mike Brown, expulsat durant el partit. En una escena que ja és història del bàsquet català (i de la resta de l'estat espanyol), Fernández es va quedar a càrrec dels Kings per assolir la victòria davant els Raptors. Els seus jugadors van celebrar amb eufòria el fet d'haver-ho aconseguit i, sobretot, per haver estat la primera victòria de Fernández com a entrenador principal., fa quinze temporades que forma part dels staffs tècnics de l'NBA. Precisament va ser reclutat per Mike Brown el 2009 quan aquest entrenava els Cleveland Cavaliers. Fernández va desenvolupar la seva trajectòria esportiva com a entrenador i desenvolupador de jugadors des de baix; primer, en despatxos secundaris dels Cavaliers. Més tard, assistint els-l'equip de la G League de Cleveland- i, més tard, dirigint directament l'equip.El 2016, ja amb molta experiència a les pistes, va fer el salt als, on va estar-hi durant sis anys com a entrenador assistent. Allà va guanyar més rellevància, el respecte dels jugadors i diverses experiències que el van situar com un dels millors en el seu càrrec de tota la lliga. Aquesta temporada, el seu mentor Mike Brown el torna a fitxar per acompanyar-lo en l'aventura als Sacramento Kings.

