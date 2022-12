L'emotiu discurs de Jordi Basté als Ondas: «Aquí no tenim cap problema amb les llengües»

Protagonisme català als Ondas

va recollir ahir el premi Ondas al millor programa de ràdio, en una celebrada cerimònia després de dos anys de pandèmia i un grapat de restriccions. El Gran Teatre del Liceu va ser una vegada més l'escenari dels guardons més importants dels mitjans de comunicació audiovisuals., ha recollit el seu Ondas liderats pel seu presentador -qui ja tenia un premi com a millor presentador- i la majoria de l'equip actual del matinal radiofònic.Basté, acompanyat pels seus companys,i a totes aquelles persones que han treballat al programa al llarg d'aquesta dècada i mitja. Reconegut per muntar i desmuntar l’escaleta del programa en funció de l’actualitat,i ha improvisat unes paraules on ha defensat la “companyia” de la ràdio i la família creada entre tots els professionals de l’emissora.El presentador del programa matinal líder de Catalunya ha tancat la seva intervenció assegurantfent referència a la facilitat per usar el català i el castellà a Catalunya.Els presentadorstambé van recollir premis ahir a la cerimònia dels Ondas, que va tenir un marcat protagonisme català. Un dels discursos més esperats de la nit era el de Francino. "Celebro que nosaltres vam defugir de la crispació i la politització.sobre idees legítimes, però que negava a l’adversari polític. Aquest model no funciona ni a Catalunya ni a Espanya., va dir des de l'escenari.L’encarregat de recollir el darrer premi de la nit ha estat el presentador de televisió. L’humorista ha recordat tots els alts i baixos de l’actualitat que han marcat els últims anys. Des del procés independentista de Catalunya, la pandèmia o els èxits esportius del Reial Madrid. Ha celebrat haver rebut el premi pel programa que va fer a Movistar+ i ha dit tot l’equip “estimava” la tasca que es feia.Elde TV3 també va recollir premi., ha celebrat els canvis que ha fet l’espai i com ha viatjat a diverses televisions de l’Estat. També ha demanat que el futur de TV3 passi per aquest tipus de produccions. Per la seva banda, el presentador del programa, el cuinerha reivindicat que l’èxit del format ha estat possible per l’aprenentatge que ha anat fent l’equip.

