Medios de comunicación, de nada 😘 pic.twitter.com/l2aYUT8ZID — crespo (@crehpo_) December 14, 2022

Si vas hoy al Metro de Madrid, no te olvides el salvavidas. pic.twitter.com/KLIfmPWVc1 — Diego FS (@DiegoFSRB) December 14, 2022

La meteorologia està castigant amb vehemència la ciutat dei està provocant nombroses incidències en diferents àrees. Especialment, al metro. Tan fortes són les pluges, que a més descarreguen de manera ininterrompuda, que el transport subterrani ha quedat pràcticament inutilitzat.Alguns usuaris han enregistrat les sorprenents escenes amb què s'han trobat. Els ruixats han provocat la creació dei, fins i tot,. Com a mínim, quatre línies han quedat fora de servei i els combois no s'aturen en diverses estacions.Ela la Comunitat de Madrid ha gestionat gairebé 400 incidències entre les 14:30 hores i les 19:30 hores d'aquest dimecres. Les principals, relacionades amb inundacions de garatges, embassaments d'aigua als carrers, alteracions del trànsit i arbres caiguts a la via pública.

