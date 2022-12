La Guàrdia Civil admet que va repartir milers d'armes defectuoses als seus agents

La Direcció General de la, òrgan que depèn del ministeri d'Interior, ha admès que ha proporcionat, com a mínim, 6 mil armes defectuoses a les seves unitats els darrers mesos. Se les coneix com a "pistoles Ramon" i les van adquirir del fabricant israelià. Diverses associacions professionals de l'Institut Armat havien denunciat que presentaven "".Les mateixes associacions havien alertat que les pistoles posaven en. El departament de Grande-Marlaska va licitar la compra de 9.216 pistoles i diversos agents es van trobar amb el fet que fallava el sistema d'extracció, que s'encarrega d'expulsar la càpsula del cartutx una vegada disparada la bala.Després d'exigir que es revisés la qualitat de les armes, la direcció general ha acceptat que han trobat "" d'algunes unitats. Ara, aquestes seran substituïdes per unes de noves de la mateixa fàbrica. Interior no contempla, però, cap canvi en l'acord comercial amb la companyia armamentística.

