«Orgasme farmacèutic»: es viralitza una recepta per la lletra del metge

El pitjor malson d'un farmacèutic és que se li faci entrega d'una recepta d'un metge veterà. Diuen que com major és l'experiència, més jeroglífica és la cal·ligrafia d'un professional de la salut. La que li va arribar al farmacèutic i divulgador-@Farmaenfurecida a Twitter- devia ser, aleshores, d'un metge novell.Martín acostuma a compartir les receptes menys intel·ligibles que li arriben a la farmàcia i, com si fos un joc, els seus seguidors es dediquen a desxifrar-les. En aquesta ocasió, però, la bona lletra de l'emissor ha deixat el farmacèutic amb un pam de nas, i també als molts usuaris deque s'han fet ressò de la seva publicació."Metamizol 575 mg (Nolotil)", "Zaldiar 37,5 / 325 mg (Tramadol / Paracetamol)" es pot llegir perfectament. "", ha comentat Martín, conscient que tenia entre mans un article extremadament exclusiu. "", ha comentat un usuari. "Pensaran que està segrestat i fa servir el talonari per demanar ajuda", ha contestat un altre.

