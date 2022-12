​Els 40 anys de dansa, Ara Malikian i bandes sonores mítiques: la «gran varietat» d'espectacles de LaFACT Cultural

El director de LaFACT Cutural, Adrià Fornés Foto: Albert Hernàndez

Objectiu: arribar o superar el 80% d’ocupació

Lade, que arrencarà al gener i acabarà al juny , tindrà unad'espectacles en aquest període, marcat pels 40 anys de l'exhibició de dansa a l'equipament, lesdei el violinista, que s'aturarà a Terrassa en la seva gira.El director, Adrià Fornés, ha destacat aquestaamb el(11 i 12 de març) i el(29 d'abril) en la 40 Temporada BBVA de Dansa, però també els concerts com el del més “mediàtic” Ara Malikian, però ha posat l'accent que "el millor accés per” són les bandes sonores de la factoria Disney (27 de gener) i el món dels còmics (4 de juny), de la mà de la. També l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) interpretarà música de pel·lícules protagonitzades per heroïnes del cinema, amb lectura dramatitzada de Mercè Montalà (3 de febrer).Fornés ha apuntat a espectacles que repeteixen com el(28 de gener),(20 de maig) i, “un fenomen que no hi era fa 10 anys” i enguany tornen la banda que rememora(26 de març), que va exhaurir localitats la temporada passada i que arribarà amb alguna novetat en vestuari i algun tema. També hi ha programats els tributs a(21 d’abril) i(11 de febrer).amb “l'exitós” muntatge de L'Oreneta, en el qual també participa. Serà “una de les”, ha assenyalat i és que per l'equipament cultural desfilarà eni la periodista, actualment presentador del Telenotícies Migdia, ambfent el paper de Buffalo Bull.Fornés ha expressat laper haverla temporada passada i amb una, “el nostre repte és”, després que s'hagin superat les limitacions per la Covid-19.

