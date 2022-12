La periodista de TVE María Escario anuncia que té càncer de mama

La periodista i actual Defensora de l'Audiència de RTVE,, ha anunciat aquest dimecres que té. "És el moment de fer una pausa, confiar al màxim en la ciència i concentrar tota la meva energia en la curació. Soc una més amb càncer de mama i m'hi enfrontaré", ha explicat Escario a través d'una piulada.Escario se suma així a altres professionals de la comunicació que han donat visibilitat a la malaltia. És el cas de la periodista Ana Rosa Quintana, que tornava l'octubre passat al programa després d'onze mesos en què ha estat retirada de la seva activitat professional per un càncer de mama, o el de Julia Otero, que ho feia al gener després de superar el càncer que li va ser diagnosticat a inicis del 2021 i que la va obligar a deixar temporalment la feina.Des del setembre del 2021, María Escario és, la figura que atén les queixes, reclamacions i suggeriments dels usuaris sobre els continguts de RTVE. Nascuda a Madrid el 1959, és llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid i té una llarga trajectòria a RTVE, on treballa des de 1985. La major part de la seva carrera l'ha desenvolupat als serveis informatius, tant com a presentadora dels Telenotícies del Cap de Setmana o com a presentadora d'Esports.També va formar part de la redacció de programes esportius, on va participar en la cobertura dei desenes d'esdeveniments esportius internacionals, com Mundials de futbol, gimnàstica, natació, bàsquet, esquí alpí, sis finals deLeague,i quatre finals de. El 2018 va ser nomenada directora de Comunicació de RTVE, càrrec que va ocupar fins al maig del 2021.

