«Estem pitjor que el 2017»: Societat Civil convida un dels magistrats que va sentenciar l'Estatut

"En què quedarà la malversació?"

"Vivim uns moments molt perillosos"., exmagistrat del, un dels qui va decantar l'alt tribunal en contra del text de l'en la sentència del 2010, no ha defraudat. Manuel Aragón ha estat el convidat estrella de l'acte que ha feta la seu del Col·legi de l'Advocacia (ICAB) per celebrar el 44 aniversari de laespanyola. Ho ha fet amb una taula rodona entorn La Constitució del 78, marc de convivència i llibertat, en què ha mostrat la seva indignació pels pactes del govern espanyol amb ERC per reformar el codi penal , sense esmentar cap sigla., de la junta de l'entitat, ha moderat l'acte amb els professors de Dret Constitucional, a més d'Aragón.Manuel Aragón va ser el magistrat del Tribunal Constitucional que amb el seu vot va decantar l'organisme en contra de l'Estatut. Va ser un dels executors de la sentència del 2010. Havent arribat al TC com a progressista, Aragón va sumar-se al bloc conservador. I no ha defraudat. Només començar, ha sostingut: "El problema més greu que hi ha a Espanya no és si s'ha de reformar o no, sinó si la Constitució es pot començar a destruir o es pot preservar.". La reforma del codi penal i els pactes de l'executiu espanyol amb els partits independentistes ha planejat per tot l'acte. Aragón ha estat molt dur, assegurant que l'aplicació de l'"va arribar tard i fou insuficient", criticant també que es convoquessin eleccions en dos mesos. L'exmagistrat del TC s'ha queixat que a Catalunya" mentre "el govern no actua", i ha afirmat que s'està intentant destruir l'estat de dret "des de les institucions centrals"."Per què el govern central no ha impugnat la darrera?", ha preguntat Aragón. Les intervencions han estat molt alarmants sobre una Constitució que els ponents veuen en risc. Tajadura ha acusat la Generalitat de "ser deslleial amb la Constitució amb les seves lleis d'educació i l'ús dels mitjans de comunicació". El jurista ha recordat els pactes dels "partits moderats" amb les formacions catalanistes, i ha considerat molt més greu els acords al Congrés de l'actual govern espanyol perquè són amb. Aragón també s'ha referit a la possible reforma del CGPJ, assenyalant que pot tenir efecte en la composició del TC i fer que hi entrin persones "que passin pel carrer venent xuminades".Teresa Freixes ha assegurat que l'actual situació "és pitjor que la del 2017", afirmació a la qual Manuel Aragón ha assentit. Freixes s'ha preguntat "en què quedarà la malversació". Javier Tajadura ha equiparat l'1-O al 23-F ("un cop d'estat militar i un") i a l'intent de cop d'estat que s'ha descobert a Alemanya: "Volien establir un. Allí es prenen seriosament les amenaces a la Constitució".En l'inici de l'acte, la presidenta de SCC,, ha fet un elogi de la Constitució de 1978, per queixar-se tot seguit pel suposat menysteniment dels "catalans constitucionalistes", que ha presentat com a "moneda de canvi" per intentar un apaivagament amb el nacionalisme, "mentre la ferida continuava saturant". I ha advertit: "A Catalunya, Espanya, els independentistes ho tornaran a fer".

