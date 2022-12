L’escola pot frenar suïcidis: així s’actuarà a les aules per acompanyar adolescents en perill

Conducta suïcida o intenció de posar fi a la vida

Autolesions no suïcides o fer-se mal sense intenció

Fins aentre el 2017 i el 2021. La xifra no varia gaire respecte anys anteriors, ja que les morts per suïcidi s'han mantingut estables. El que sí que ha canviat és l'increment de consultes per temptatives de posar fi a la pròpia vida que ha viscut Catalunya durant el 2021: els intents de suïcidi en noies adolescents s'han disparat un 195% respecte a l'any anterior a la pandèmia . Per fer front a aquesta situació, i seguint amb el compromís del Govern de posar fil a l'agulla de la salut mental , els consellers de Salut,, i d'Educació,, han presentat aquest dimecres la Guia per a l’abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu "Treballar en la prevenció del suïcidi alsés fer-ho al, ja que l'escola és el gran espai democratitzador del nostre país", ha assegurat Balcells. En aquest sentit, el titular d’Educació considera indispensable fer un treball a l’aula, en tutories individualitzades i amb les famílies: "El protocol ha de servir per. Volem que els mestres que detectin qualsevol circumstància sàpiguen què han de fer". Així, mitjançant la diferenciació entre les autolesions i la conducta suïcida, la guia fa èmfasi en laaquestes conductes, d'els infants i adolescents, i apunta com han d'docents i centres. Juntament amb el document que ja s'ha enviat als centres, els docents rebran formació específica a partir del gener.Els resultats de l' enquesta de benestar emocional de l'alumnat que va elaborar el Departament d'Educació durant el maig passat mostren que gairebé eld'ESO, batxillerat i cicles formatius(10,9%) o(8,7%) en el fet de. La xifra, però, ascendeix fins a més del 40% quan s'hi afegeixen aquells alumnes que ho han pensat, almenys, un cop. Els departaments cataloguen aquests casos com a, és a dir, la, que pot tenir diferents graus: passiva, es té desig d'estar mort; activa, es comença a plantejar prendre accions per fer-ho efectiu, o la planificació mental del suïcidi, a què ja s'atribueix un risc alt.Davant l'escenari de manifestar una ideació suïcida, elsautomàticament: no poden deixar l'estudiant sol, han d'avisar la direcció del centre i, posteriorment, la família. L'actuació, però, dependrà de si aquest pensament es preveu portar a terme de forma imminent, que caldràen aquest ordre al 061 dei a la, o no. En el segon cas s'avisarà la família i serà elqui valorarà la situació. Els mestres i professors, a més, tindran la responsabilitat d'mitjançant l'acceptació delen lloc més còmode possible dins del centre. El protocol acaba amb un tercer pas, el d'informar, que es basa en el fet d'escoltar l'alumne per ampliar la primera informació, actuar davant la intenció i, finalment, "tancar" el cas.La guia planteja com procedir quan la conducta suïcida es converteix en un. En el cas que es produeixi dins del centre educatiu, el document d'Educació aconsella informar immediatament el Departament de Salut -que tractarà l'alumne en un màxim de 48 hores-, la família i el(CSMIJ) de referència per abordar la problemàtica. Si, per contra, l'intent o temptativa tenen lloc fora del centre i la comunicació la dona l'alumne, l'equip directiu haurà d'actuar de manera diferent en funció de quants dies faci des que s'ha produït. Per als casos més recents, inferiors a tres dies, es recomana coordinar-se amb la família,per tractar-ho tan aviat sigui possible. Si han passat més de 72 hores i l'alumne no presenta símptomes físics el seguiment el farà el centre de salut mental, mentre que si hi ha símptomes físics serà necessari avisar Salut.Com ha de reaccionar el centre quan pateix el suïcidi d'un alumne? Com s'ha d'acomiadar el company mort? Quina és la reacció de la resta d'estudiants davant aquest fet? La guia de Salut i Educació també aborda aquests casos per dotar els docents d'eines i recursos per. Elsque presentinhauran de ser derivats aperquè puguin seren menys de 48 hores, i la resta seran valorats pel centre de salut mental per comprovar que estan correctament. A més, el centre educatiu farà tutories grupals amb tot el grup classe, a qui s'anirà fentLa guia elaborada per Salut i Educació també vol donar resposta a les situacions derivades de l'. En aquests casos, els alumnes. L'enquesta de benestar emocional mostra que un 3,2% de l'alumnat es fa mal sovint i el 6,2 ho fa diverses vegades. Però el total d'estudiants que ho han fet, almenys, una vegada és del 17,4%, per laque té aquesta pràctica si no es detecta a temps.El professorat té laimprescindible d'els alumnes sempre que ho demanin i de no parlar d'autolesions davant el grup classe. "La guia posa el focus en", ha assenyalat la directora del servei de psiquiatria infantil del Parc Taulí, Montserrat Pàmies, que també ha participat en l'elaboració del document. Un cop identificats els motius, el mestre podrà donaramb altres aspectes físics diferents de fer-se mal.

