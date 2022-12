Andreu Buenafuente, sobre el retorn a TV3: «Hem de tornar a ser l'enveja d'Espanya»

L'humorista i presentador de ràdio i televisióha parlat aquest dimecres sobrei ha valorat molt positivament el canvi a la direcció, que ha descrit com "". Ho ha fet en una entrevista a El món a Rac1, on ha reflexionat sobre el seu retorn a la televisió catalana per Nadal , amb un monòleg el dia de Sant Esteve. "", ha defensat.Buenafuente farà el monòleg, anomenat "", el dia de, des del teatre, localització d'un dels fenòmens de l'any, el film de Carla Simón. Sobre aquesta cita, ha admès que està "", però també "". El programa l'engresca especialment perquè, com ha dit, "serà una cerimònia bonica per tornar a fer televisió en català,".En aquesta direcció, el presentador ha valorat molt positivament el canvi de direcció a TV3, que ha descrit com "un reimpuls". Per això, ha deixat la porta oberta a tornar-hi de manera definitiva "si la televisió vol", per fer "". Idees no li falten a Buenafuente, que ja té un projecte al cap per l'any 2023. És el moment, ha valorat, "".Andreu Buenafuente recull aquest dimecres el premi Ondas a millor presentador. Al seu torn,deserà reconegut com el millor programa de ràdio de l'Estat. També es premia elde TV3 presentat percom a millor programa de televisió no estatal.

