Laura Escanes, des de Madrid: «A la meva filla li parlaré en català, és igual on visqui»

ha defensat que parlarà en català amb la seva filla "visqui on visqui". La influencer barcelonina s'ha mostrat contundent en el pòdcast que dirigeix, ara en solitari després de la separació amb, "". Des de, on resideix, ha relatat com és la seva experiència amb l'idioma lluny de casa."Hi ha vegades, a la porta de l'escola, quesi li dic alguna cosa en català a la meva filla, perquè", ha explicat. Per això, ha admès que a vegades canvia al castellà perquè no es pensin que els està "criticant". Si bé, no ha dubtat a assegurar que sempre mantindrà el català com a llengua materna de la seva filla. "Sempre ho he dit i d'aquí no em baixa ningú.", ha dit.Escanes ha reflexionat sobre la maternitat i com ha canviat la seva vida des que és mare de la petita Roma. En aquest sentit, li ha dedicat una carta, que ha llegit en antena. "", ha lamentat en un moment. Per això, ha explicat que s'encarrega de repetir-li tot el que l'estimen "tot i el que puguin dir".

