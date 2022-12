Descobreixen que les serps femella tenen clítoris

Un equip internacional dirigit per laha proporcionat la primera descripció anatòmica del, en un estudi pioner en el gènere. És el primer cop que es detecta l'òrgan sexual en aquesta espècie. Per fer-ho, es van examinar els genitals femenins de nou espècies."En tot el regne animal,en comparació amb els masculins", afirma en un comunicat Megan Folwell, doctoranda de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat d'Adelaida. "El nostre estudi refuta l'antiga suposició que el clítoris és absent en les serps".La professora, de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat d'Adelaida, va declarar que el clítoris de les serps té "i està compost de nervis i glòbuls vermells que s'assemblen al teixit erèctil", cosa que suggereix que es pot inflar i estimular durant l'aparellament. "Això és important perquè se sol pensar que l'aparellament de les serps implica la coacció de la femella, no la seducció".L'estudi s'ha publicat a la revista Proceedings of the Royal Society B . "Estem orgullosos de contribuir a aquesta investigació, sobretot perquè, per desgràcia,", va declarar Folwell. Sanders va afegir que la investigació no hauria estat possible sense la nova perspectiva de Folwell sobre l'evolució dels genitals. "Aquest descobriment demostra que la ciència necessita pensadors amb idees diverses per avançar", va afirmar.s hi ha l'Acanthophis antarcticus (també coneguda com escurçó de la mort), la Pseudechis colleti, la Pseudechis weigeli i la Pseudonaja ingrami (natives de diferents parts d'Austràlia), l'Agkistrodon bilineatus (nativa de Mèxic i Amèrica Central), Bitis arietans (nativa de les regions semiàrides d'Àfrica i Aràbia), Helicops polylepis (de l'Estació Biològica Madre Selva, Perú), Lampropeltis abnormal (de Nicaragua), i Morelia spilota (nativa d'Austràlia, Nova Guinea, l'Arxipèlag de Bismarck i el nord de les Illes Salomó).

