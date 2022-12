Els intents de suïcidi en noies adolescents es disparen un 195% després de la pandèmia

Catalunya ja compta ambals centres educatius. Així ho han anunciat conjuntament els consellers de Salut,i d'Educació,, aquest dimecres al matí des de l'antic edifici de la Maternitat, des d'on han presentat elque preténtots els professionals dels centres educatius d'per actuar davant de casos vinculats alMitjançant la diferenciació entre lesi la, la guia vol fer èmfasi en lai d'abordar aquestes conductes. "Ens preocupa que s'estigmatitzi tant el suïcidi com les temptatives de suïcidi i per això la prevenció als centres educatius és el lloc ideal", ha recordat el conseller de Salut.I és que en els darrers anys, sobretot amb l'esclat de la pandèmia, less'hanals centres educatius, fins a uneni un increment del 10% en nois respecte al 2019. De fet, el suïcidi va ser laen les persones d'entre 15 i 44 anys el 2022. I durant el 2021, les atencions enes van incrementar en un 23% respecte al 2019, el darrer any prepandèmia. A més, també es va registrar un augment del 28,5% en less.L'objectiu principal de la guia és, tal com ha assenyalat Cambray,. Un moment en què el malestar emocionar en adolescents ha augmentat molt i que les institucions "han de ser capaces" de reconèixer i d'actuar. Després de tres cursos marcats pel coronavirus, Salut i Educació donen resposta amb aquesta guia., però ja s'estava desenvolupant aquest programa de prevenció als centres educatius"; ha matisat el conseller d'Educació.Juntament amb aquesta guia, els docents i els centres rebran formació a partir del gener. Se'ls explicarà, entre d'altres, quina és la millor manera d'actuar en cadascuna de les situacions i també se'ls facilitaran mesures preventives per detectar els casos a l'aula que poden ser previnguts. Amb la implementació d'aquest protocol,Això suposa que millora respecte dels avisos que es donen actualment ja des de fora de les escoles, que és de 72 hores.

