Les activitats de «La Marató» 2022 a Barcelona que no et pots perdre

detorna diumenge amb la seva 31a edició, que estarà dedicada a la, per lluitar contra la principal causa de mort dels països desenvolupats. L'objectiu: recaptar fons per a lai, alhora, emocionar i "" de la ciutadania catalana. Repassem a continuació els principals actes que es faran a. Més que dansa per La Marató! 18 de desembre a les 12 hores a la Model. Balls tradicionals dels Països Catalans i ball obert amb Ballets de Catalunya i Soca-rel.. Dia d'esport per La Marató. 18 de desembre de 9.30 hores a 14 hores. Torneig de frontó, torneigs de pàdel, torneig de tenis, jocs per infants, inflables, classe magistral de zumba i botifarrada popular.per La Marató. 18 de desembre a les 10 hores. Plaça d'Orfila. Diada festiva amb balls, músiques, tallers, espectacles i participació solidària de tot Sant Andreu de Palomar.. 18 de desembre a les 14.30 hores. Olimpíades i exercici a través de jocs entre infants, mestres i famílies, a les diverses propostes motrius: carreres, relleus, balls, salts.. Sants, Hostafrancs i la Bordeta per La Marató. 18 de desembre a les 11 hores. Diverses entitats i escoles de Sants, Hostafrancs i La Bordeta duran a terme activitats diverses per recaptar diners per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.. 18 de desembre a les 10 hores. Passeig de motos per la ciutat de Barcelona i arribada al Passeig Marítim de Sitges per acabar a TV3. L'itinerari serà Jardins de Pedralbes, Avinguda Diagonal, Passeig de Gràcia, Aragó, plaça d'Espanya, Sitges - TV3.. 18 de desembre a les 10 hores. Llagut solidari amarrat al Moll de la Fusta i sis hores de marató de rem indoor.. Ball al Port per la Marató. 18 de desembre d'11 a 14 hores i de 17.30 a 21 hores. Moll de la Fusta. Al matí, country amb la col·laboració de Forever Twisters; a la tarda, swing amb la col·laboració de Bcn Swing.. 17 de desembre a les 9 hores. Matí ple d'activitats relacionades amb la salut cardiovascular. Sortida de marxa nòrdica pel passeig marítim de Barcelona, sessió de ioga, gran classe de Body Attack i una altra de Group Cycle amb un repte solidari.. Concert de Nadal. 17 de desembre a les 18 hores. Església de Sant Eugeni I, Papa. Al finalitzar el concert de Nadal es passara la "taquilla inversa" i el total recollit s'entregarà a La Marató.

