Apallissen un ancià de 77 anys al seu propi domicili i li roben mig milió d'euros

La policia espanyola investiga unapropinada aal seu àtic, a casa seva, al carrerde Madrid. Segons han informat des del cos,Els fets es van produir dijous passat al matí, al voltant de les 11:30h. Tres homes, suposadament encaputxats, van accedir al pis situat al barri de La Guindalera, van lligar de mans la víctima i, per intentar saber on guardava la seva fortuna, li van propinar una pallissa.Segons explica, els lladres van acabar accedint al seu dipòsit secret i li van robar el mig milió d'euros que tenia amagat. Els encaputxats també es van apropiar d'un cotxe elèctric i un telèfon mòbil ja recuperat. L'home va denunciar els fets a comissaria de la Policia Nacional de Madrid.Els investigadors, sense descartar fins i tot que darrere de l'assalt hi hagi membres de la seva pròpia família o personal d'obra en adquirir el pis el mes de setembre passat.

