Un mític jugador anglès recupera un tuit de fa 10 anys sobre Messi: «Res ha canviat»

La llegenda deva fer un pas més aquest dimarts a la nit. Centenars de milions de persones van observar com el millor jugador de la història certificava un partit per a la història: victòria per un contundenten unes semifinals d'un, classificats per tornar a jugar una final de la copa mundial, un gol i una espectacular assistència L'actuació de l'excapità del Barça va deixar tothom meravellat a, i un mític jugador anglès va voler recordar un tuit que va fer fa 10 anys per recordar que "res ha canviat". En concret, es tracta de, exjugador deli que va patir les genialitats de Messi en fins a dues finals de la. En la piulada que ha recuperat, del 7 de març de 2012, deia que "Messi és una broma. Per mi el millor mai vist".Messi va ser el principal responsable d'una nova classificació de l'per a la final d'un Mundial. El seu primer gol, fet de penal, va obrir la llauna en un partit on la defensa albiceleste va ser decisiva per apuntalar una victòria històrica per a la carrera del 10.tornarà a tenir l'oportunitat d'endur-se l'únic gran trofeu que no té a les seves mans: la copa del món. Els argentins, que disputen la segona semifinal aquest dimecres a les 20 h de la tarda.

