Millor Pel·lícula

Millor Pel·lícula en Llengua No Catalana

Millor Direcció

Millor Direcció Novella

Millor Guió Original

Millor Guió Adaptat

Millor Protagonista Masculí

Millor Protagonista Femenina

Millor actor secundari

Millor Actriu Secundària

Millor Interpretació Revelació

Millor Documental

Millor Pel·lícula d'Animació

Especial del Públic

Millor Pel·lícula Per Televisió

Millor Pel·lícula Europea

Millor Fotografía

Millor Direcció de Producció

Millor Direcció Artística

Millor Muntatge

Millor So

Millor Música Original

Millor maquillatge i perruquería

Millor vestuari

Millors efectes visuals

Millor Curtmetratge

són les grans favorites dels Premis Gaudí 2023 . L'Acadèmia del Cinema Català han presentat aquest dimecres al matí la llarga llista de totes les produccions nominades als guardons del cinema català. Els films delluitaran per ser coronats com els millors de tota la temporada després de recollir fins a 14 nominacions respectivament.Per darrere se situade l'irreverent Albert Serra -qui va presentar la pel·lícula al-, amb 11 nominacions., de Mikel Gurrea, n'ha aconseguit 10 i, d'Oriol Paulo, 8. En un dels millors anys de la història de la indústria cinematogràfica catalana, Alcarràs obtindrà un any després el seu reconeixement als Gaudí després de la victòria a la Berlinale i el seu camí, encara per recórrer, als Oscars.Dels 68 títols candidats, un total de 31 (27 d’ells són produccions catalanes) han passat a la segona volta de votacions, que arrenca aquest dimecres i es manté oberta fins al 16 de gener. El palmarès es donarà a conèixer a la gala del 22 de gener de 2023 al MNAC, presentada per l’actriu Llum Barrera.- Alcarràs- El fred que crema- Nosaltres no ens matarem amb pistoles- Suro- Un año, una noche- Pacifiction- La maternal- Mantícora- Albert Serra, per Pacifiction- Carla Simón, per Alcarràs- Isaki Lacuesta, per Un año, una noche- Pilar Palomero, per La Maternal- Avelina Prat, per Vasil- Carlota González-Adrio, per La casa entre los cactus- Laura Sisteró, per Tolyatti Adrift- Mikel Gurrea, per Suro- Pacifiction- La maternal- Alcarràs- Suro- Un año, una noche- Mi vacío y yo- Nosaltres no ens matarem amb pistoles- Los renglones torcidos de Dios- Benoit Magimel, per Pacifiction- Oriol Pla, per Girasoles Silvestres- Nahuel Perez Biscayart, per Un año, una noche- Pol López, per Suro- Anna Castillo, per Girasoles Silvestres- Barbara Lennie, per Los renglones torcidos de Dios- Noemie Merlant, per Un año, una noche- Vicky Luengo, per Suro- Alex Brandemuhl, per Historias para no contar- Enric Auquer, per Un año, una noche- Eduard Fernández, per Los renglones torcidos de Dios- Josep Abad, per Alcarràs- Angela Cervantes, per La Maternal- Anna Castillo, per Historias para no contar- Berta Pipó, per Alcarràs- Montse Oró, per Alcarràs- Zoe Stein, per Mantícora- Xènia Roset, per Alcarràs- Albert Bosch, per Alcarràs- Carla Quílez, per La maternal- Cantando en las azoteas- El sostre groc- Oswald, el falsificador- Tolyatti Adrift- Tadeo Jones 3- Alguns dies d'ahir- El metralla- Sis nits d'agost- Cinco lobitos- La isla de Bergman- La peor persona del mundo- Petite Maman- Mantícora- Pacifiction- Alcarràs- Un año, una noche- Pacifiction- Alcarràs- Un año, una noche- Suro- Suro- Un año una noche- Pacifiction- Los renglones torcidos de Dios- Pacifiction- Alcarràs- Suro- Un año, una noche- Los renglones torcidos de Dios- Un año, una noche- Alcarràs- Suro- Alcarràs- Suro- Pacifiction- Un año, una noche- Un año, una noche- Pacifiction- Los renglones torcidos de Dios- Malnazidos- Alcarràs- Pacifiction- Mantícora- Los renglones torcidos de Dios- Tadeo Jones 3- Un año, una noche- Los renglones torcidos de Dios- Malnazidos- Demà ho deixem- El dia que volaron la montaña- Harta- Solo

