Arriben a un pis d'estudiants i el «veí» que es troben és surrealista

m parece surrealista que la gente crea que es nuestra puta fregona jajsjajsjsjs.

Literalmente la fregona ya estaba ahí cuando alquilamos el piso, por no comentar q está en la terraza comunitaria https://t.co/nhhGYFMJLY — 👀 (@Tareknb_) December 13, 2022

Elspoden deixar escenes realment curioses. Laamb persones més o menys desconegudes pot ser complicada si no es gestiona de la millor manera, però el que potser tampoc cal és trobar-se ja amb un "" surrealista només arribar. És el que ha passat a uns estudiants en arribar al seu nouTal com ha explicat una d'elles a través de, a la terrassa comunitària s'han trobat undeen la qual, per dir-ho d'alguna manera, las'hi ha obert pas. I és que hi ha crescut unade la qual fins i tot hi ha acabat sortint una. Els estudiants són uns bruts i no netegen? No, no és així.Segons ha explicat la mateixa autora del tuit i un altre dels seus companys, aquest cubell, en el que hi havia aigua acumulada i possiblement alguna cosa que ha fet créixer la planta, ja es trobava a laquan van arribar al pis. Segons matisen, tenen un altre cubell i sí, el seu pis habitualment està net.Les imatges, que mostren com la planta ha anat creixent dins i ja fora del cubell, s'han viralitzat a Twitter i en només dos dies han superat elsi els, a més de centenars de comentaris al·lucinant amb lasituació.

