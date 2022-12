Aragonès reclama no allargar més enllà del gener la tramitació dels pressupostos

Persisteix la incertesa sobre el calendari delsde la Generalitat per al 2023. El Govern no té intenció d'aprovar els comptes en el marc del consell executiu fins que no hi hagi un acord amb els grups, de manera que el control dels tempos és compartit amb les formacions amb les quals s'està negociant, que són el PSC, els comuns i Junts. Davant d'aquest escenari, el presidentha assenyalat aquest dimecres al Parlament que, donant per descomptat que els comptes no estaran en vigor l'1 de gener, cal que la tramitació no s'allargui més enllà d'unes "setmanes". LA sessió de control també ha estat protagonitzada per la reforma del codi penal -sedició, desordres públics i malversació-, criticada tant percom per la"Vostè sol, sense consens i amb una evident posició de feblesa, amb nomé 33 diputats, pot aconseguir bons resultats en les negociacions amb el govern espanyol?", ha preguntat, president del grup parlamentari de Junts. "Amb una actitud seva més predisposada, segurament. Em sorprèn que avui se n'adoni que podrien contribuir molt més", ha respost Aragonès. Batet li ha retret que les negociacions amb l'Estat no hagin estat "exitoses": el català al, el català a Netflix i la "cogestió" dels fons Next Generation. "La realitat és la que és. També ha passat amb la sedició i la malversació", ha apuntat el dirigent de Junts, que ha diagnosticat que es va "enrere". "Ja fa dies l'avisem:. Cal unitat i consens. Les solucions personals i les rebaixes de penes no serveixen per resoldre el conflicte. No vam fer l'1-O per ser perdonats, sinó per ser independents", ha resumit Batet.El president -a qui Junts ha demanat que comparegui per la reforma del codi penal- els ha retret "criticar la negociació des del minut u". "Hem de dir que ens és igual la situació de les persones represaliades? No hi ha solucions individuals o col·lectives. Totes són col·lectives. No fem el joc de dividir entre", ha assenyalat Aragonès, que ha apuntat que en una negociació no es pot guanyar "sempre deu a zero". "Estic segur que hi haurà persones represaliades que demanaran la revisió de condemna. I ben fet que fan. Es demostrarà que les negociacions tenen un sentit", ha destacat el dirigent d'ERC, que ha donat per derogada la sedició.El líder deal Parlament,, ha estat el primer en treure la carpeta de la malversació en el ple d'aquest dimecres. "Han creat una nova realitat", ha indicat en relació a la reforma del codi penal. "No hi ha dret que, aprofitant les ànsies de poder de Pedro Sánchez, degradin el codi penal per rehabilitar. No hi ha dret que exigeixin la destrucció de les defenses que té la democràcia per fracturar-la. I Sánchez sembla disposat a degradar la qualitat democràtica d'Espanya", ha apuntat el dirigent de Ciutadans. El president ha indicat que el codi penal vigent és "eteri", perquè permet "arbitrarietat" per "perseguir la dissidència". "De la mateixa forma que estem plenament compromesos contra la corrupció, actuarem contra la repressió: organitzar un referèndum", ha manifestat el dirigent d'ERC.Laha optat per qüestionar la via montenegrina d'ERC , que requereix un referèndum amb un 55% de vots favorables a la independència per guanyar la votació. "Es resignaran davant d'una primera negativa del govern espanyol? Estic convençut que no. No ens resignarem. És imprescindible obrir un debat per posar sobre la taula una proposta de referèndum avalat per la. No hem d'aturar-nos ni un sol moment, ni disminuir un sol gram de la nostra energia, perquè tenim el dret de decidir el nostre futur. Hem d'abordar un acord de claredat perquè el referèndum sigui efectiu", ha apuntat Aragonès, que ha demanat "propostes concretes" a la CUP.La diputada Laia Estrada li ha retret, en aquest punt, que la taula de diàleg només ha servit per "continuar" penalitzant l'1-O. I, després, ha recordat que la nova proposta de referèndum que van fer fa un any va topar amb l'oposició d'ERC i Junts. "El conflicte el tenim amb l'Estat. L'única forma de salvar-lo és la. Sense això, qualsevol proposta és. Ens preguntem què pensen fer quan el govern espanyol diu que no hi haurà referèndum", ha assenyalat Estrada. Aragonès ha volgut insistir que el diàleg ja està donant "resultats", i ha negat que es busquinEn el cas de, dels comuns, la pregunta a Aragonès ha estat centrada en la situació del català. "Vindran al Parlament a compartir les 100 mesures anunciades el 29 de novembre? ", ha qüestionat. Aragonès ha apuntat que els'ha de concretar en els primers compassos del 2023. "És el moment de passar de les propostes als consensos. És l'única manera de protegir la llengua", ha resumit Albiach en el torn de rèplica. El president, per tancar la intervenció, ha destacat la formació en immersió i multilingüisme per al professorat i el consum audiovisual com a eixos per fer créixer l'ús de la llengua, descendent segons totes les enquestes., cap de files del, ha preguntat a Aragonès sobre els motius que han portat al nomenament de Lluís Salvadó com a nou president del Port de Barcelona . Fernández ha posat de manifest que Salvadó va fer comentaris masclistes en gravacions "grotesques". "No em vull ni imaginar què haurien dit si ho hagués dit algú del meu partit. Hi hauria hagut acusacions de violència política", ha ressaltat el dirigent del PP, que ha denunciat l'existència "d'hipocresia feminista" i ha comparat Salvadó amb el personatge de ficció Torrente. "Creu que el seu nomenament s'ajusta a l'exemplaritat i al feminisme?", ha insistit Fernández. Aragonès ha apuntat que és "imprescindible" que hi hagi algú com el president del Port al capdavant de la institució, i ha minimitzat les paraules de Salvadó perquè estaven sota. Ha volgut puntualitzar, això sí, que aquestes paraules "privades" no són compartides pel Govern.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor