Foment carrega contra l'impost a les grans fortunes i impulsarà un recurs d'inconstitucionalitat

La patronal catalanaha sortit en tromba contra l'impost a les grans fortunes que s'està tramitant en aquests moments al Senat i impulsarà uncontra el nou gravamen. Així ho ha anunciat aquest dimecres el president de l'organització,. Foment ha criticat les "decisions precipitades" del govern espanyol, moltes d'elles "animades per Unides Podem" i que afecten l'activitat econòmica i laSánchez Llibre ha explicat els motius pels quals la patronal intentarà impulsar el recurs. Segons, conseller de presidència de Foment, el nou impost afecta de ple l'de les comunitats autònomes i se solapa amb l'impost de patrimoni, amb la diferència que aquest el recapten les autonomies i l'impost a les grans fortunes el recaptaria l'estat. Foment sosté que vulnera el principi de seguretat jurídica i el principi de capacitat econòmica, ja que serà un "impost confiscatori".El president de Foment ha reclamat "mésals empresaris i a l'economia productiva" i ha recordat que a l'estat espanyol hi ha 3 milions d'empresaris i autònoms que donen feina a 17 milions d'assalariats. També ha criticat les formes amb què s'ha tramitat, de manera apressada, que pot fer que s'aprovi a finals de desembre i entri en vigor de manera immediata.Com a tal, Foment no pot presentar formalment un recurs d'inconstitucionalitat, que està en mans de 50 diputats, 50 senadors, el Defensor del Poble o governs i parlaments autònoms. Sánchez Llibre ha explicat que aniran de la mà de la, la gran patronal espanyola, i que intentaran trobar suport en els diversos grups parlamentaris, sense fer una menció explícita a cap d'ells. Quan Foment va impulsar el recurs d'inconstitucionalitat contra l', la patronal va parlar amb el PP, que va presentar el recurs.El dirigent de Foment del Treball ha presentat la iniciativa com un gest en favor de "l'economia productiva" en un context de competitivitat fiscal i que la fiscalitat s'ha convertit en un obstacle greu per a la inversió estrangera. I tant Sánchez Llibre com Silva han reclamat de nou la supressió de l'impost de patrimoni, que "no existeix en cap altre país de la Unió Europea".Sobre l'fins a 1.080 euros, Sánchez Llibre ha recordat el posicionament de l'entitat de defensar la necessitat d'augmentar els salaris per combatre la pèrdua de poder adquisitiu. Però ha reclamat sacrificis al govern espanyol, com seria la deflactació de l'IRPF. Sánchez Llibre ha assenyalat que estan d'acord en l'increment "des de la globalitat" i no comparteixen un increment lineal per a tots els sectors de l'economia i no l'aproven en sectors com l'agrícola o els joves que s'incorporen al mercat laboral, ja que podria ser contraproduent per a la seva contractació. Foment defensa que un increment de l'SMI s'hauria d'acordar en el marc d'unSobre les relacions de Foment amb la CEOE, després que la patronal catalana s'hagués posicionat enfront la reelecció d'Antonio Garamendi -donant suport a, vicepresident de Foment-, Sánchez Llibre ha dit que està pendent d'una propera trobada amb el president de la patronal espanyola, que serà clau per refer ponts entre totes dues organitzacions i per al pes que tindrà Foment dins de la cúpula de la CEOE.

