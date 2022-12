Una sèrie de casualitats deixa sense govern un poble del Priorat

L'de) està governat des d'aquesta setmana per una. Els vocals gestors han estat designats per laa proposta del mateix equip de govern. El consistori s'havia quedat amb només dos dels quatre regidors elegits a les últimes eleccions municipals després que una renunciés a mig mandat i l'altra va morir en un accident. L'alcaldessa de Pradell,, ha explicat a l'ACN que estan "sota mínims" i que no poden "tirar endavant si no som més gent".Segons el nombre d'habitants de Pradell de la Teixeta, el consistori hauria d'estar format per. En les eleccions municipals passades, el maig de 2019, només es va presentar una, per tant, un dels llocs ja va quedar. Junts va obtenir 72 vots d'un cens total de 128. Llavors van prendre possessió, amb Lourdes Aluja al capdavant. Abans de la pandèmia, Pedrola va renunciar, i l'agost passat, Cabré va traspassar després d'unAmb aquests fets, l'Ajuntament de Pradell ha quedat amb només dos regidors, i el nombre és inferior a les dues terceres parts dels membres de la corporació que marca la. Aquesta situació va portar a la tramitació d'una comissió gestora municipal provisional conformada per tres veïns de Pradell:, que tenen les mateixes funcions que un regidor.L'alcaldessa Lourdes Aluja ha lamentat que es troben en unai que esperen que amb les tres persones que s'han d'incorporar, puguin repartir-se de nou les tasques de manera que "la feina sigui més equitativa". Un cop designats els titulars de la gestora, està previst que abans que acabi l'any puguin prendredel nou càrrec.

