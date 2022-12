«Un autobús ple de prostitutes»: filtren les imatges del que va dir Berlusconi als jugadors del Monza

i. L'expresident d'Itàlia i un dels actuals propietaris dela, equip de primera divisió de la lliga italiana, ha protagonitzat unes declaracions molt criticades durant el sopar de Nadal del club. Per intentar motivar els seus futbolistes, Berlusconi -com es pot veure a les imatges que s'han filtrat de l'esdeveniment- ha fet una promesa carregada de masclisme."He donat un extra de motivació als jugadors i els he dit que si guanyem al... a qualsevol d'aquests clubs grans, els envio un autobús ple de prostitutes al vestuari", ha dit Berlusconi, com es pot veure i escoltar al vídeo, entre les rialles dels seus futbolistes. Precedint les seves paraules, el magnat italià havia aplaudit la tasca del nou entrenador,Berlusconi va adquirir el club el 2018, quan encara estava a la Serie C. En només quatre anys l'ha dut a la primera divisió, la Serie A, al costat del seu germà,, qui oficialment és el president de l'entitat futbolística. Entre les seves files hi ha jugadors coneguts com(cedit per l'Arsenal),(cedit per la Juventus) o(també cedit, per l'Inter de Milà).

