El Govern adverteix dels «costos elevats» de no tenir pressupostos

La consellera d'Economia,, ha enviat aquest dimecres una advertència als aliats -- amb els quals elestà negociant l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023. Si no es validen, ha apuntat Mas en el transcurs de la sessió de control celebrada al Parlament, es poden pagarperquè no es podrien atendre grans canvis macroeconòmics. Mas, en resposta a la diputada Lorena Roldán, del PP, ha insistit que cal tramitar "amb la major brevetat" possible els comptes per a l'any vinent, que encara no tenen data perquè l'executiu espera arribar a una la seva aprovació. "Apel·lo a la responsabilitat de tota la cambra", ha remarcat la consellera d'Economia.En una intervenció posterior, la consellera ha descartat abaixar impostos per compensar laque està tenint l'administració a causa de la inflació. "Reduint impostos perdem recaptació, i deixaríem en situació de debilitat els serveis públics", ha assenyalat Mas en resposta a, diputat de Junts i un dels integrants de l'equip negociador dels pressupostos. Munell ha defensat que cal un "retorn" a la ciutadania per compensar la "sobrerecaptació" de la Generalitat. De fet, Junts defensal'IRPF en el plec de demandes per negociar els comptes per a l'any vinent.Existeix una discrepància nítida, almenys en públic, entre el Govern i els possibles socis per aprovar els pressupostos. Mentre l'executiu assenyala que en els "propers dies" hi poden haver "bones notícies" sobre els comptes, els tres grups indiquen que les converses són "lentes" i, fins i tot, algun dels actors -ho va dir dilluns, portaveu de Catalunya en Comú- sosté que poden "penjar d'un fil" per com s'està abordant la carpeta de salut. El cert, però, és que el Govern té "pressa" - així ho va indicar ahir Patrícia Plaja, portaveu de l'executiu - per aprovar-los, però que no ho farà fins que es tanqui un acord amb els grups amb els qual s'està negociant des de les últimes setmanes. Unes negociacions que, segons Plaja,Amb els comuns, en tot cas, és amb qui hi ha més afinitat, perquè ja es van aprovar els compte de l'any passat amb ells i existeix sintonia en múltiples àmbits, com ara l'habitatge, les energies renovables o bé la mobilitat. Ara l'escull és la salut: En Comú Podem reclama que un 25% del pressupost en aquest àmbit vagi destinada a l'. L'element central d'un acord amb els comuns és unsuperior als 1.000 milions d'euros. La setmana passada, lesi elsvan pressionar els grups perquè arribessin a un acord ràpid i van carregar contra una hipotètica pròrroga del comptes del 2022 en cas de manca d'entesa al Parlament.Un canvi de posicionament que s'ha produït en les últimes setmanes és que el president de la Generalitat,, ha renunciat a aprovar els comptes en el marc del consell executiu sense arribar a un acord previ amb els grups. Això vol dir, per tant, que el calendari està en mans de l'oposició, especialment del PSC i de Junts, que per motius estrictament aritmètics -33 i 32 escons, respectivament- són indispensables per validar els comptes a la cambra. Els socialistes s'han incorporat amb força en les últimes setmanes en l'equació dels pressupostos -en paral·lel als avenços en la reforma del codi penal a Madrid per desjudicialitzar el procés-, i han posat sobre la taula elements com elal Camp de Tarragona, eli l'ampliació del. En les negociacions, el Govern ja ha clarificat que no formen part del paquet dels comptes.

