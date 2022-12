Condemnat un jove a un any de presó per un delicte d'abús sexual a una menor a Tarragona

La sentència completa

L'ha condemnat un jove a un any de presó per un delicte d'abús sexual a una menor.quan la víctima, que es trobava amb un amic a Tarragona, va patir tocaments per part del condemnat. Quan van passar els fets,i residia en un centre d'acollida. El jutge també ha imposat al jove cinc anys de llibertat vigilada ide responsabilitat civil.La Fiscalia demanava quatre anys de presó, però el magistrat ha acceptat els atenuants de dilacions indegudes i d'alteració psíquica proposats per la defensa. "Considerem adequat imposar una pena inferior en un grau del límit mínim de la pena disposada legalment", justifica la resolució.La sentència,d'aquest any i notificada dimecres passat, ha aplicat la nova llei de llibertat sexual, coneguda com només la llei de sí és sí, la qual estableix que els actes de caràcter sexual amb una menor de setze anys seran castigats amb una pena de dos a sis anys. "L'única modificació existent és la qualificació del delicte d'abús, però la punibilitat de les penes és la mateixa", assenyala la interlocutòria.Pel delicte d'abús sexual, el jutge ha dictat una pena d'un any, cinc anys de llibertat vigilada i tres d'inhabilitació per treballar amb menors. També ha imposat al condemnatde la víctima durant un període de cinc anys i una indemnització de 1.500 euros de responsabilitat civil, així com el pagament dels costos processals.

