Curiós anunci de la federació belga de futbol: es busca seleccionador «que sàpiga què és guanyar»

Oferta de treball inèdita la que ha compartit laa la seva pàgina web: "La KBVB està buscant un entrenador nacional a temps complet", diu, com si es tractés d'un càrrec qualsevol. Bèlgica està sense seleccionador després de l'acomiadament del català, arran de la dura eliminació a la fase de grups del Mundial de Qatar.El fet que els belgues demanin "" fa que el fet que ho estiguin anunciant a la seva pàgina web sigui encara més sorprenent. També exigeixen un. No sembla probable que recentment acomiadat per la RFEF , hagi de fer el pas de clicar-hi.La descripció dels atributs que busquen que tingui el nou seleccionador és molt més extensa i és que cal tenir moltes aptituds per gestionar un vestidor en hores baixes. Replet d'estrelles, però amb els grans cracks enfrontats.i companyia esperen al nou capità d'un vaixell que va a la deriva.

