Moren més de 100 persones per les fortes pluges a la capital de la República Democràtica del Congo

#RDC Horreur à #Kinshasa...Après la pluie c'est le désastre...nos confrères de Top Congo qui ont fait la ronde parlent de près de 100 morts...Une tragédie.A chaque Jour son lot de malheur. Des familles en ce moment déchirées...La nationale N°1 coupée en deux...Mon Pays va mal 😭 pic.twitter.com/nUHTojCs5J — Peter Tiani (@petertiani007) December 13, 2022

Nou desastre natural a l'Àfrica. Com a mínim, un centenar de persones han perdut la vida la matinada d'aquest dimarts a, la capital de la República Democràtica del Congo, arran de les intenses pluges que hi han descarregat. Així ho apunta un informe provisional divulgat pel cap de policia de la ciutat,L'aigua ha sobrepassat la capacitat dels sistemes de clavegueram i leshan provocat nombroses destrosses materials, amb habitatges ensorrats, i han deixat inutilitzades les principals vies de circulació d'una metròpoli on viuen prop de 15 milions de persones.El president congoleny,, ha expressat el seu condol a les famílies de les víctimes des de Washington, on està de viatge. Tanmateix, ha demanat a les diverses administracions que despleguin tota l'ajuda possible i accelerin les tasques per drenar l'aigua per "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor