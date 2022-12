Elon Musk, destronat: aquest és el nou home més ric del món

ja no és l'home més ric del món, a partir d'aquest dimarts. Tot, per culpa del president i director executiu de la luxosa, el francès, que ha escalat fins a la primera posició de la. La caiguda a la borsa de les accions de, amb una baixada del 6,27%, ha provocat el canvi en el pic de l'economia mundial.Sónels que té Arnault, per 181.300 milions de Musk. El nou home més ric del món, de 73 anys, compta a la seva cartera amb una setantena de marques de luxe. La majoria, de moda, com; però també de joieria, com. Va néixer a Roubaix, fill d'un industrial i propietari d'una empresa d'obres públiques.Musk va convertir-se en l'home més ric del món el setembre de 2021, superant el fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Des d'aleshores, però, la seva empresa estrella, Tesla, ha perdut la meitat del seu valor i la seva darrera adquisició, Twitter , no acaba d'arrancar. Ara que es troba en el graó de plata, el segueixen, el mateix Bezzos,, que completa el top 10 de persones més riques del planeta.

