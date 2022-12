S'està carregant…

Fitxa tècnica Direcció: Nely Reguera

Guió: Nely Reguera, Valentina Viso, Eduard Sola

Productora: Fasten Films, BTEAM, Homemade Films

Estrena: juny 2022

Durada: 99 minuts

Gènere: drama

Versió: original en castellà

Intèrprets: Carmen Machi , Itsaso Arana , Arnau Comas , Dèlia Brufau , Yohan Levy , Henrietta Rauth : Nely Reguera: Nely Reguera, Valentina Viso, Eduard Sola: Fasten Films, BTEAM, Homemade Films: juny 2022: 99 minuts: drama: original en castellà: Carmen Machi , Itsaso Arana , Arnau Comas , Dèlia Brufau , Yohan Levy , Henrietta Rauth

Bases del sorteig

Nou mes i nova proposta del, el circuit estable de. Aquest desembre és el torn de La Voluntaria , la pel·lícula protagonitzada per la conegudai dirigida per la cineasta catalana Nely Reguera.La Voluntaria, que es va estrenar el juny del 2022, ara es torna a projectar en sales i equipaments de més d'un centenar de viles i ciutats del país, a preu reduït - podeu consultar dia i hora i horaris aquí -., en col·laboració amb l'per a qualsevol de les projeccions –-.només calel següentLa Marisa, una doctora recentment jubilada cansada de comparar-se amb les seves amigues, decideix viatjar a un camp de refugiats a Grècia on, aparentment, busquen gent com ella. Un cop allà es troba una realitat totalment diferent de la que esperava i comença a entendre que existeixen uns límits entre estimar i sentir-se útil.- Els guanyadors obtindran una de les cinc entrades dobles per a la projecció de La Voluntaria en el marc del Cicle Gaudí - El termini per participar en el sorteig es tancarà el dijous 15 de desembre a les 10.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar en el sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu- Per participar en el sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor