Així serà «La Marató»: més de 2.000 activitats i testimonis de personalitats

"La Marató", de TV3 i Catalunya Ràdio, torna diumenge amb la seva 31a edició, que estarà dedicada a la salut cardiovascular, per lluitar contra la principal causa de mort dels països desenvolupats. L'objectiu: recaptar fons per a la investigació i, alhora, emocionar i "arribar al cor" de la ciutadania catalana, ha afirmat aquest dimarts la codirectora, Núria Castejon.



Ho ha dit en una roda de premsa des de les instal·lacions de TV3 a Sant Joan Despí, acompanyada de la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, el director de TV3, Sigfrid Gras, i el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda. Des d'allà ha presentat ​l'edició d'enguany, que anirà a càrrec dels presentadors de la cadena pública catalana Ariadna Oltra, Agnès Marquès, Eloi Vila, Quim Masferrer i Helena Garcia Melero, mentre que Roger Escapa portarà el timó a Catalunya Ràdio.



Com serà el programa?

Romà ha reivindicat elamb la divulgació i la investigació de malalties des de la primera edició de "La Marató", un programa que Gras ha descrit com "", en una jornada que encarna l'"emoció de tot un poble que es bolca tant com pot" per ajudar en causes diverses. Borda ha destacat l'aposta pels continguts juvenils en l'edició d'aquest 2022, en què es preténperquè les patologies cardiovasculars, segons els organitzadors del programa, no entenen d'edat.

El programa començarà a les 8 hores a Catalunya Ràdio i a les 9:30 hores a TV3. Estan previstes més de 2.000 activitats arreu del territori, entre carreres solidàries, trobades amb entitats, passejades marítimes, gastronomia, festes escolars, concerts, música i ball. Connectaran en directe a Girona, Tarragona, Barcelona, ​​Manresa, Fontcoberta (Girona), Bellver de Cerdanya (Lleida) i Sant Fruitós de Bages (Barcelona) i també mostraran activitats organitzades abans de l'emissió.

Personalitats com l'actor Antonio Banderas , els presentadors, la comunicadorai el pilot de MotoGP, entre d'altres, faran acte de presència per compartir les seves experiències amb les malalties cardiovasculars.Les donacions ja es poden fer a través de la pàgina web de "La Marató", bizum (333 33), transferència, els caixers automàtics de CaixaBank i, únicament diumenge, trucant al telèfon 900 21 50 50.

