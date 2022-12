Mor el nadó de 22 mesos desaparegut amb el seu avi a Huelva

Elde Camamilla (Huelva) que van trobar dijous passatdesprés de desaparèixer tots dos la vigíliaaquest dimarts. Ho ha confirmat a Europa Press l'alcalde de la localitat, Cristóbal Carrillo, que també ha informat que l'Ajuntament decretarà dos dies de dol oficial i suspendrà els actes programats al municipi.El petit es trobava ena la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de l'Hospital Verge de la Rosada de Sevilla des del mateix dijous. Va ser un veí qui va trobar el cotxe en el qual havia desaparegut amb el seu, que, segons apuntava l'autòpsia practicada. La mare del nen va precisar que patia "falta d'oxigen" per "estar tancat durant moltes hores al cotxe" i no pas que s'havia suïcidat, tal com apuntaven algunes hipòtesis.El vehicle es va trobar en un punt limítrof entre els termes municipals de Huelva de Villarrasa i Rociana del Comtat i tan bon punt es va tenir coneixement de la troballa,i el va dur fins a un centre hospitalari proper.Dimecres passat familiars de l'avi i del nadó van presentar a lade Camamilla una denúncia per la desaparició dels dos, segons va informar el mateix cos de seguretat espanyol. Tot just després d'interposar la denúncia, l'institut armat va activar unamb la participació de diverses patrulles i al qual també es va incorporar un helicòpter, cosa que estava supeditada a "l'evolució de l'estat de la meteorologia", a causa de les fortes pluges que es van viure la setmana passada a la província.La Guàrdia Civilper esclarir les causes de la desaparició tant de l'home com del seu net.

