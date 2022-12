Tremosa farà compatible l'escó per Lleida amb la candidatura a regidor de Barcelona

vol tornar a ser alcalde de, i aquesta nova etapa la vol fer amb el diputat Ramon Tremosa com a regidor del govern de la capital . L’actual parlamentari, que es va presentar com a cap de cartell peren els comicis catalans del febrer del 2021, mantindrà l’escó al Parlament en els pròxims mesos i continuarà fent feina a la cambra catalana.En declaracions a, Tremosa ha apuntat que aquesta tasca la farà compatible amb les responsabilitats a la candidatura de Trias, on s’espera que vagi en un lloc destacat a la. El seu futur com a parlamentari, però, està lligat a l’èxit electoral dea Barcelona. En aquest sentit, el diputat ha explicat que en el cas que Trias torni a l’alcaldia barcelonina es rumiariaatès que, suposadament, se li confiaria una cartera de govern al nou executiu de la ciutat.“Cal veure com es desenvolupen els esdeveniments i, de moment, continuaré fent feina per la demarcació de Lleida”, ha indicat Tremosa, que creu que els comicis municipals són una “possibilitat de” pels atacs que Trias va patir en els comicis del 2015, quan va ser acusat de tenir comptes a Suïssa . El juntaire recorda que “es va aprofitar d’aquella jugada bruta, i mai no ha demanatdesprés de saber-se la falsedat d’aquelles notícies”.Ramon Tremosa (, 1965) va aparèixer al mapa delquan, com a independent, va convertir-se en cap de cartell dea les eleccions europees l'any 2009. Des deva travar una bona relació amb, el primer d'ERC i el segon encara llavors d'ICV, amb els quals acabaria fent campanya aVa deixar elfa un any i mig, quan el va substituir -no sense dificultats judicials-. Va ocupar el número quatre per Barcelona a les eleccions espanyoles de l'abril del 2019, però no va obtenir plaça i ja no va repetir al novembre, quan es van haver de tornar a fer els comicis davant la incapacitat deld'investir un president.Bon coneixedor del funcionament dels, del dèficit i expert en infraestructures- va assumir lad'que va quedar vacant després del cessament d', però no va repetir en el càrrec després de la confecció del nou Govern d’

