Cinc alts càrrecs d'Adif aniran a judici per les irregularitats en la construcció de l'AVE a Barcelona

Cinc alts càrrecs d'aniran a judici pels suborns en la construcció de l', segons ha avançat El País. Els funcionaris de l'empresa públics que gestiona les infraestructures ferroviàries van permetre, suposadament, que l'empresacobrés 33,4 milions d'euros més del que tocava per fer unes feines que se'ls havien adjudicat.Concretament, aquesta companyia havia de construir un dels trams de l'AVE entre Madrid i la frontera francesa, el dea l'entrada nord de Barcelona. Segons els investigadors, tres responsables d'Adif van rebre regals, com ara un viatge a l'estació d'esquí d'Aspen, als Estats Units.Després d'una llarga investigació, la jutgessa ha tancat la instrucció i veu indicis de delicte decontra quinze persones, inclosos els cinc funcionaris d'Adif. El càrrec més important que està processat és Antonio Gutiérrez, que aleshores era el director general d'Adif.L'empresa Corsán va guanyar el concurs per construir un tram de l'AVE per valor de 67,9 milions però poc després de començar les obres va modificar el projecte, amb unrespecte del pressupost inicial. Un canvi que va ser avalat per Adif. La instructora veu una concertació entre els investigats i l'empresa perquè es beneficiés de diners públics a canvi de comissions i regals.La investigació va arrencar gràcies a un empresari que, cansat de pagar comissions, va portar el cas a la. La investigació va començar el 2014 i ha estat complexa. Ara, el ministeri fiscal ha de presentar escrit d'acusació.

