El PSC allunya l’acord pels pressupostos: «Estem a l’inici i no tenim resposta a moltes demandes»

Els pressupostos començaran la tramitació parlamentària abans d'acabar l'any? És una incògnita que plana als passadissos del Parlament. La majoria de veus creuen que no serà possible per calendari, mentre que el Govern assegura que no vol aprovar els comptes sense un acord previ amb els grups amb què negocia. Els líders de l'oposició, el PSC, consideren que a hores d'ara la, i demanen que les coses es facin bé i sense pressa: "Estem a l'inici de la negociació i no tenim resposta a moltes de les demandes", ha expressat aquest dimarts la portaveu dels socialistes al Parlament,Ha explicat que durant els dies laborals del pont de la Constitució van continuar fent reunions amb els equips negociadors del Govern, i que en els propers dies continuaran treballant com han fet fins ara, però no accepten les presses d'ERC per accelerar les negociacions: "Qui ha canviat d'estratègia és ERC, que fa setmanes no volia parlar amb el PSC", ha etzibat la portaveu. Ha reconegut que han fet, entre les quals hi ha el Hard Rock i l'ampliació del Prat, però ha rebutjat donar detalls sobre quina és la posició de l'executiu durant les reunions. "Estem aquí i no tenim resposta d'aquests projectes", ha afegit.Mentre que el PSC demana calma per negociar bé, aquest mateix dimarts el Govern, després del consell executiu, ha assenyalat que en els "propers dies" hi poden haver "bones notícies" sobre els comptes. Però tant el PSC, com Junts i els comuns discrepen sobre aquest ritme. La versió de la portaveu del Govern,, és que les negociacions avancen "a ritmes diferents", i ha reconegut que l'executiu "té pressa".Més enllà dels pressupostos, una altra qüestió d'actualitat és la proposta d'ERC per recuperar el referèndum d'autodeterminació , que els republicans recullen a la seva ponència que aprovaran a finals de gener. Des del PSC, com ja ha manifestat el PSOE, s'oposen frontalment a aquesta proposta: ". A nosaltres no ens hi trobaran", ha sostingut Romero preguntada per aquesta qüestió. Ha assegurat que un referèndum són "pantalles" passades, i que la solució ha de passar perA parer dels socialistes, el primer que caldria fer, és que Aragonèsque demana el PSC des de l'inici de la legislatura, un pas previ per començar a construir un acord per reforçar la governança i "ser prou competents". D'aquesta manera ha rebutjat l'acord de claredat que pretèn recuperar Aragonès , i ha recordat que el president ja es va "quedar sol" quan el va presentar al debat de política general. "No estem a favor de l'autodeterminació, no estem a favor d'una votació dicotòmica. Estem a favor que els ciutadans votin un acord, votin per construir i sumar", ha reblat.

