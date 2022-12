El PSOE tanca la porta a la proposta d'ERC de referèndum amb un 50% de participació mínima

El portaveu delal Congrés dels Diputats,, ha assegurat aquest dimarts "radicalment" que ni el seu grup parlamentari ni el govern deacceptaran un referèndum d'autodeterminació com el que ha plantejat. "Aquest grup, aquest partit i aquest govern no acceptaran cap referèndum d'independència a Catalunya, cap", i "quan algú demani un referèndum d'independència nosaltres posarem sobre la taula un estatut".López ha recordat que malgrat la reforma del codi penal, l'Estat continua disposant d'instruments al seu abast per evitar qualsevol referèndum, però a diferència del PP no es quedarà "de braços plegats" i farà política. López també ha respost les crítiques del president de Castellà La Manxa,, per la reforma de la sedició. Ha negat que hi hagi cap despenalització de la malversació, perquè "el delicte està tipificat amb penes d'1 a 4 anys".L'any 2022 acabarà, si res no canvia, amb la derogació de la sedició i amb el codi penal renovat. La carpeta de la desjudicialització ha estat el cavall de batalla d'ERC en la primera fase de la negociació amb l'estat, vehiculada a través de la. Passada aquesta carpeta, els republicans donen ara per inaugurada una segona fase, la de l'autodeterminació, per portar a la taula de diàleg un nou referèndum com a instrument per assolir la independència.Com hauria de ser aquesta consulta vinculant segons ERC? Les condicions per guanyar-la les recull la formació liderada peren el primer esborrany de la ponència política que les bases aprovaran al gener. El document recull que la victòria del "sí" serà clara si hi ha un mínim d'un 50% de participació i alhora un mínim d'un 55% de suport del "sí". Les paraules de Patxi López, però, allunyen l'escenari d'un referèndum pactat.

