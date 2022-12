Els aliments que més s'apujaran de preu aquest Nadal

La roda de premsa dels majoristes de Mercabarna Foto: Àlex Recolons / ACN

Arriba unque estarà marcat per l'increment de. Els majoristes depreveuen que la moderació de la inflació des del mes d’octubre farà que els preus, tot i créixer, es mantinguin "moderats". Així, de mitjana, eli els’encariran un 13% respecte de l’any passat i la fruita un 10%, amb increments marcats en productes típics com són elo laTal com han explicat els mateixos majoristes durant la tradicional roda de premsa que cada any ofereixen quan s'acosta Nadal, també calculen recuperar en aquesta campanya el volum de vendes d’abans de lai distribuir més de 108.000 tones de producte fresc, entre un 10% i un 15% més que el 2021. Per reduir el preu de la cistella de la compra, els majoristes recomanen optar pel producte dei anar al"sense una idea preconcebuda". En el cas del peix i el marisc, recorden que el producte congelat i d’aqüicultura és de gran qualitat i més barat.En la mateixa roda de premsa,, vicepresident de l’Associació d’Empreses Majoristes de Mercabarna (Assocome), ha destacat que, un cop deixada enrere la pandèmia, les empreses del mercat central afronten lesamb “molt optimisme”. Flores ha explicat que després d’un any “complicat” per l’increment de preus i per unaque “no ha ajudat”, encaren el Nadal amb “molt producte i de molta qualitat”. Pel que fa als preus, ha celebrat que la inflació s’hagi moderat des del mes d’octubre, el que permetrà oferir producte de temporada a preus “moderats”.Per comprar bon producte i a bon preu aquest Nadal, el vicepresident d’ha insistit en la idea d’anar al mercat “amb la ment oberta” i deixar-se assessorar pels professionals. Aquí, ha explicat que anar a comprar amb un producte en concret al cap pot fer que en paguem un preu molt elevat si no està en el seu moment òptim. També ha recomanat optar pel, aprofitar bé elsi comprar amb antelació, perquè molts productes es poden congelar i embassar al buit sense que perdin les seves propietats.El president del Gremi del Peix,, ha explicat que tenen previst comercialitzar unes 6.800 tones de producte aquest desembre. Entre el 80% i el 85% serà producte fresc i la restacongelat i també elaborats frescos de peix. El fet que lapugui obrir aquestes festes sense cap restricció els fa preveure una recuperació de les vendes de marisc fresc, principalment les peces més grans.Pel que fa als preus, tot i que de mitjana s’encariran un 13%, Máñez ha detallat que s’han moderat en les darreres setmanes perquè hi ha hagut molt bones captures. Els que més s’encariran seran el, el, el, lade cultiu o els. Per contra, el, l'salvatge o elfresc, seran més barats que l’any passat.Els majoristes depreveuen incrementar les vendes entre un 5% i un 10% respecte de l’any passat i distribuir unes 100.000 tones de producte. Pere Prats ha destacat que tot i els efectes del, que s’han fet molt evidents enguany, hi haurà molt producte i de qualitat. Els preus s’incrementaran de mitjana un 10%. Productes típics d’aquestes dates com la pinya o el raïm d’s’encariran i d’altres com els, per contra, seran més econòmics que el passat Nadal.El sectorde Mercabarna preveu distribuir un 15% més de producte que l'any passat, passant dels 950.000 quilos del 2021 als 1,1 milions. Pel que fa a l', els majoristes preveuen distribuir unes 18.000 peces, entre un 5% i un 10% més que l'any passat.

