Indemnitzaran Urdangarin i la infanta Cristina amb 201.000 euros pel cas Nóos

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma ha acordat, la Infanta Cristina i Iñaki Urdangarin, per haver pagat de més en concepte de la responsabilitat civil derivada del cas Nóos. Quan el Tribunal Suprem va dictar sentència van haver de tornar a les arques públiques més de 600.000 euros que havien obtingut a través de contractes públics manipulats.Aquest era part del càstig als principals protagonistes de l'escàndol que, en el cas d'Urdangarin, també va ser condemnat a complir unade cinc anys i 10 mesos. Per la seva part, Cristina de Borbó va ser considerada responsable civil a títol lucratiu per beneficiar-se dels fons que el seu aleshores marit va desviar.La Infanta ja ha demanat que se li torni el seu tros de pastís, més de 68.000 euros, una part proporcional a la xifra que assegura haver pagat. Segons precisa l'Audiència de Palma, Urdangarin va abonar una quantitat molt superior a la qual li corresponia. Per això, a ell li hauran de tornar més de 132.000 euros.En el seu cas, li han de tornar més de 32.000 euros. Així, s'ha calculat que entre els tres van abonar més de 233.000 euros extra en haver de fer front a la sentència.El lletrat de l'administració de Justícia ha dictat una diligència a través de la qual informa que

