Un dels espectacles amb drons del Groupe F Foto: Ajuntament de Barcelona

Després de dos anys marcats per la pandèmia,tornarà aamb una gran festa a l'. Amb un espectacle de 24 minuts de durada, elsseran la principal novetat d'aquesta proposta que també inclourà lacom a elements vertebradors i que ha ideat la companyia francesa Groupe F.ballaran una banda sonora dissenyada especialment al cel d'aquesta ubicació clau de les celebracions barcelonines per donar lallançant unmentre recorda totes les. Aquesta primera part deltindrà lloc durant els darrers 12 minuts de l'any.A partir de la mitjanit, i començant amb elsque es faran a, es podrà gaudir d'un "", segons ha anunciat un dels seus creadors, Christophe Berthonneau. Els focs artificials són concebuts com una metàfora de lai per aquest motiu els dotze primers minuts de l'any nou estaran ocupats per aquest element.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor