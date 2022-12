«Jo em presento com a Trias»: un inici sense els colors de Junts per atraure més suports

Repensar el tramvia per la Diagonal

L'exalcaldeara ja aspirant oficial aa les pròximes eleccions del 2023, ha fet la seva presentació de la candidatura deixant de banda els colors de Junts, el partit del qual es membre, com a picada d'ullet per atraure més suports. Així, el fet que tant aquest aquest matí hagi publicat un vídeo de confirmació del seu pas endavant sense cap distinció de la formació política, sumat a una posada en escena d'un únic micròfon sense cap més motiu en mig dels Jardins de Salvador Espriu en la presentació a la premsa, han evidenciat el tarannà del nou aspirant a l'alcaldia. "No amagarem res, la gent sap que soc de Junts, però", ha resumit l'antic representant de Convergència i Unió. En aquest sentit, s'ha referit al fet que hi hagut "converses" amb el seu anterior partit, el PDECat, però que encara no n'ha extret cap "compromís".Aquesta declaració d'intencions, igualment, lliga amb l'anunci que els actuals regidors barceloninsl'acompanyaran a la llista com a número 2 i 3 respectivament. En el mateix sentit, malgrat que a evitar donar noms, s'ha referit a altres personalitats de l'entorn postconvergent que ja li haurien mostrat que estan "d'acord" amb sumar-se a la seva candidatura. Entre aquests noms hi ha l'exconsellera, l'expresident del Port de Barcelona, i el també exconseller. Per contra, ha incidit en què un altre nom que havia sonat amb força, com el de l'exconseller de Salut, ha quedat finalment descartat després que s'hagi posat al capdavant de la Fundació Pasqual Maragall.Durant la seva ponència, Trias també ha defensat que s'hi presenta perquè considera que Barcelona actualment "està desnortada", a més de ser "bruta" i "insegura". I s'ha reivindicat com una eina per "posar ordre". En aquest sentit, ha apuntat que l'única promesa de pactes electorals que ara mateix es planteja és que no donarà suport a Ada Colau per fer-la alcaldessa, si la llista de Barcelona en Comú és la més votada. En canvi,. A banda, ha confirmat que si no és alcalde, no es quedarà fent oposició al consistori.Igualment, sobre el projecte de ciutat que té en ment, i en contraposició als comuns, ha apuntat que "per", i que la seva opció és la segona. També s'ha mostrat partidari d'estudiar si hi ha alguna manera d'aturar el projecte de connexió del tramvia per la Diagonal , que veu complicat frenar almenys pel que fa a les obres entre Glòries i Verdaguer, però que té clar que no és l'adequat. "Hi ha gent que ho planteja com una cosa molt important. Això és molt important pel compte d'explotació del tramvia, però per als ciutadans", ha defensat.Confiat d'aconseguir almenys els 14 regidors que va sumar a les eleccions del 2011, el nou aspirant de Junts ha assegurat que es conforma que el votin. També, pel que fa al paper de Barcelona en clau independentista, ha reivindicat que si és alcalde sempre estarà al costat del president de la Generalitat perquè la ciutat no ha de fer "de contrapoder".Qüestionat sobre si tornarà a posar com a condició ser la llista més votada per ser alcalde o si es planteja arribar a acords postelectorals si la seva candidatura no guanya, Xavier Trias ha estat contundent, amb una referència implícita al nomenament d'Ada Colau amb els vots de Manuel Valls : ". És evident que si hi ha una llista que sigui la més votada, que espero ser jo, espero ser l'alcalde. Si és un altre, li donaré suport sempre i quan no sigui Colau".

