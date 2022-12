El jutge absol Neymar i Sandro Rosell per les suposades irregularitats en el fitxatge del futbolista

Absolució per a tots els acusats del cas Neymar 2. L'Audiència de Barcelona ha absolt Neymar, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, l'exvicepresident del Santos, el Barça, el Santos i l'empresa N&N, que representa el futbolista brasiler. La sentència era previsible després que la Fiscalia retirés durant el judici les acusacions contra els implicats, que van ser jutjats per presumptes irregularitats durant el fitxatge de Neymar pel Barça.El judici, molt mediàtic i amb algun moment sorprenent protagonitzat pel president del tribunal, que va declarar-se "futbolero", es va fer a l'octubre i va estar marcat pel canvi de posició del fiscal, que va deixar l'acusació sustentada en l'empresa DiS, propietària del 40% dels drets federatius de Neymar, i la Federació d'Associacions d'Atletes Professionals del Brail (Faap), propietària del 0,8% dels drets del futbolista.Durant el judici, Neymar va negar cap delicte i va dir que signava allò que li deia el seu pare; Neymar Sr. va detallar exhaustivament com funcionava el sistema de fitxatge per argumentar que no hi havia hagut delicte durant les negociacions amb el Barça.

