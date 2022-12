Llums, caramels i carrosses noves: tots els detalls de la cavalcada dels Reis Mags a Barcelona

Elstornaran a arribar alla tarda del 5 de gener per repartir il·lusió i regals a tota la ciutat. L'alcaldessa els rebrà ali els entregarà les claus de la ciutat. Dues hores més tard, a lesde la tarda, la cavalcadai estrenarà recorregut per evitar les obres de la Via Laietana.Així, la comitiva reial desfilarà peli finalment travessarà l'passades les nou del vespre. Tot, encapçalats per la companyia Brincadeira i l'escenografia de la Gata Perduda, l'òpera participativa creada pels veïns del Raval i el Gran Teatre del Liceu.Una altra novetat d'enguany serà l'Una per a cada, totes de-amb el rei i la seva gent a dalt, i una representació del seu palau a sota-, i tres més de 20 metres de llargada destinades a, lesi les. Totes estaran equipades amb tecnologies d'última generació i la llum tindrà un paper essencial.Hi haurà un seguici de l'estel "espectacular" i també s'incorporen a l'espectacle els, uns personatges vestits de negre i coberts amb llums de neó de colors. A més, lestornen a la ciutat després de dos anys per endolcir els carrers i el recorregut amb set tones deAquesta cavalcada, que comptarà amb la participació de més de, tancarà els espectacles de Nadal que l'Ajuntament ha dissenyat per aquestes festes. La il·luminació de totes les carrosses es farà ambper reduir la despesa energètica en un any marcat per la crisi de l'energia i el cost total serà de 860 mil euros.

