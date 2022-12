Les sèries en català que rebran la subvenció:

Elde la Generalitat de Catalunya treu la cartera per potenciar l'audiovisual català en la categoria de les sèries fetes en llengua pròpia., que encara estan en producció, que rebranamb l'objectiu de fomentar la creació de ficcions en català.Precisament,era un dels requisits imprescindibles per a poder accedir a aquesta línia d'ajudes. Aquesta ajuda econòmica per part del Govern permetrà que les sèries puguin tenir pressupostos elevats -- per competir a un nivell molt més ambiciós.La intenció és que puguin lluitar cos a cos amb altres sèries i produccions europees en un mercat molt més global. Respecte a l'any passat, el Governla partida de subvencions per a les sèries fetes a Catalunya (passa de 2,8 milions a 7,5 milions) i s'afegeix el requisit que sigui en català, cosa que no es demanava anteriorment.ofereix al conjunt del sector. És la xifra més alta posada al servei de les empreses i els professionals de l’audiovisual en els darrers anys.Les produccions que es beneficien d'aquesta nova línia d'ajudes del Departament de Cultura són cinc. Totes elles, encara en producció, s'estrenaran en llengua catalana:(Mediaproducción SLU), un thriller situat en la Barcelona del confinament pandèmic, en què dos agents dels mossos d’esquadra s’enfronten a un assassí en sèrie. La sèrie està dirigida peri compta amb els guionistes Lluís Arcarazo, Guillermo Cisneros i Maria Jaén. Es desconeix la seva data d'estrena i a quina plataforma.(Arcadia Motion Pictures SL), ficció sobre la lluita dels propietaris d’un restaurant de tota la vida d’aquest barri barceloní que lluiten contra els compradors de l’edifici on es troba; amb direcció de. Els guionistes són Justin Webster, Pol Rodríguez, Alfred Pérez-Fargas, Roger Danés i Isa Campo.(Distinto Films SLU, Corte y Confección de Películas SL i Uri Films, SL), un drama coral al voltant d'una acusació d’abús sexual, que situa l’acció en un entorn rural a la província de Tarragona. La sèrie està dirigida peri guionitzada per ella mateixa i Almudena Monzú.(Nanouk Films SL), sèrie que acosta l'espectador a una família que es trasllada a Vallvidrera, a la serra de Collserola, buscant una vida millor per a les seves filles. Però potser no trobaran exactament el què cerquen... La sèrie compta ambcom a directora principal, Aina Clotet, Cèlia Giraldo i Sara Fantova com a codirectores, i Valentina Viso i Dani González com a guionistes. i(Zeta Audiovisual SAU i On Cinema 2022 AIE), sobre l’ascens fins a director de TV3 d’Alfons Quintà, vist a través de la mirada de dos joves periodistes que fan un reportatge sobre els trenta anys de la televisió catalana. Amb Isaki Lacuesta com a director i guió de Lacuesta mateix, Cristóbal Garrido i Isa Campo. És la segona producció de Lacuesta que aconsegueix la nova subvenció. La sèrie estarà basada en la novel·la d'Oriol Amat.El juny d'aquest mateix any, Cultura va anunciar la injecció de fins a 37 milions d'euros en l'audiovisual en català. En aquell moment es va explicar que s'atorgarien fins a 6 milions, en total, per a incentivar i donar suport econòmic a la producció de ficcions televisives en llengua catalana. Amb l'anunci d'avui, aquesta xifra ha crescut un milió i mig més del que estava previst.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor