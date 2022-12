Un pessebre digital i interactiu envairà la façana de l'Ajuntament de Barcelona aquest Nadal

Què s'hi veurà?



Els diferents universos que es projectaran seran els següents: La ciutat de Nadal. S'hi podran veure fotografies històriques del Nadal a Barcelona que permetran recordar moments de felicitat que es repeteixen en aquesta època de l'any. Les temàtiques són la Fira de Santa Llúcia, els llums decoratius de la ciutat, el pessebre, el tió, l'home dels nassos i els Reis d'Orient. L'usuari podrà seleccionar quina imatge vol projectar i l'efecte visual que vol aplicar-li. Les figures del pessebre. La façana de l'Ajuntament representarà les diferents figures del pessebre, amb el naixement -figures de Josep, Maria, Jesús i l'àngel- sempre present. Els participants podran afegir-hi altres personatges així com indicar el seu nom per veure'l projectat. La gastronomia del Nadal. La façana es transformarà en una gran cuina on preparar els plats tradicionals d'aquestes festes. Els usuaris poden seleccionar quin ingredient afegir-hi per barrejar-lo amb el dels altres participants i crear conjuntament un mandala de la recepta. El tió. En aquest univers es projectarà la història i tradició del tió de Nadal. El web-app permetrà donar-li fruites per alimentar-lo, que el faran créixer cada cop més fins al punt d'"explotar" en forma de partícules màgiques de regal. A més, hi haurà una cançó del tió perquè els infants la puguin cantar mentre observen l'espectacle. Els Reis d'Orient. Aquesta escena substituirà el tió a partir del 27 de desembre i transformarà la façana en un centre logístic reial. Els participants podran escriure la seva carta i enviar-la perquè es projecti en forma de sobre, que els Reis convertiran en un paquet en direcció a les cases dels nens i nenes. Els diferents universos que es projectaran seran els següents:

Com funcionarà?

Les noves tecnologies són les protagonistes del. I això també afecta el tradicionalde la, que enguany deixa d'estar a peu de carrer. A partir del 16 de desembre i fins al 5 de gener, cada tarda unenvairà la façana de l'Ajuntament gràcies a una proposta "innovadora" dissenyada per l'estudi Onionlab.La instal·lació digital representarà diferentsi permetrà a la ciutadania-hi escollint quin contingut volen projectar a la façana mitjançant un web-app. Així, no hi haurà dos dies iguals, ja que serà l'activitat dels espectadors qui farà i desfarà el muntatge cada tarda.Hi haque s'aniran projectant automàticament cada mitja hora. El pessebre esdevindrà la imatge central quei estarà format per finestres que s'obriran per mostrar els diferents universos possibles. Cadascuna d'aquestes finestres representarà unaa la qual es podran afegir continguts mitjançant el web-app: "Convidem els barcelonins no només a gaudir del pessebre sinó també a posar-hi la seva pròpia empremta".Els usuaris hauran d'escanejar elsque hi haurà a la plaça per poder participar del pessebre interactiu. Aixíper escollir quin element volen projectar al món virtual que s'estigui desenvolupant en cada moment. Alguns d'aquests elements, a més, podran-se amb el nom per veure's integrat al pessebre.Amb aquesta novetat, l'Ajuntament volia aconseguir que el pessebre fos unon tota la. Alguns, amb la interacció mitjançant el web-app, i d'altres únicament fent d'espectadors deldigital que ocuparà la plaça Sant Jaume cada tarda. I és que a diferència d'altres anys, el pessebre, segons el dia.

