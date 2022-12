Podem se'n surt i els majors de 14 anys no hauran de passar pel jutjat per canviar de gènere

El PP rebutja abstenir-se

del Congrés dels Diputatsaquest dilluns a darrera horaamb el suport dels partits del govern espanyol i els seus aliats parlamentaris. Finalment, però, el PSOE no ha aconseguit que s'introdueixi la seva esmena per endurir el canvi registral dels menors , a la qual no li ha donat suport ni tan sols pel PP.La proposta socialista pretenia que els menors de 12 a 16 anys necessitessin l'al Registre Civil, una exigència que el text del Ministeri d'Igualtat contempla únicament para als menors de 12 a 14 anys. L'objectiu del PSOE, segons recollia en la justificació de l'esmena, era limitar l'autodeterminació de gènere en els menors de 16 anys amb l'objectiu de "reforçar les garanties" per a aquest tram d'edat, d'acord ambL'oposició de Podem a aquesta iniciativa deixavaper poder aprovar-la i incloure-la en la norma. Finalment, els populars ni tan sols s'han abstingut, sinó quede l'esmena a la comissió d'Igualtat, al costat de la resta de grups representats a l'òrgan. Així, només el PSOE ha donat suport a la seva pròpia proposta.La diputada del PP, ha justificat la postura del partit assenyalant que el PSOEels ha anomenat durant la tramitació de la norma pera les esmenes proposades. "En qualsevol cas, només són un maquillatge que no millora en absolutament res la llei", ha advertit Navarro, que considera que els socialistes han utilitzat les propostes "per acaparar els titulars uns dies, fent veure que amb això milloraven la llei". D'aquesta manera, el principal partit de l'oposició creu que, amb la llei trans, l'executiu de Pedró Sánchez "torna a cometre un error" com ja va fer amb la llei de garanties de la llibertat Sexual, coneguda com la llei del "només sí és sí" . En aquest sentit, Navarro ha explicat que el PP mantindrà les seves esmenes vives per al debat de la norma alNo ha estat tan clar amb les seves esmenes el PSOE. La secretària d'Igualtat dels socialistes,, ha detallat als mitjans que els partits tenen deper decidir quines esmenes continuen vives en la tramitació i quins es retiren, i ha dit que el PSOE decidirà la seva postura "entre avui i demà". En aquesta línia, Fernández ha explicat que la intenció del seu partit era que aquestes mesures es votessin en comissió "de manera democràtica" i "transparent" i, després del seu rebuig, ara accepten el resultat. La diputada també ha assegurat que després d'aquesta fase de la tramitació "tocadavant una llei que també és del PSOE" i ha indicat que la seva formació així ho "celebrarà".Una altra de les iniciatives socialistes que tampoc ha tingut el suport majoritari de la comissió és la que té a veure amb laDe la mateixa manera, el PSOE volia que aquest procés necessités una aprovació judicial a través d'un expedient de jurisdicció voluntària. Aquesta esmena només va obtenir els vots a favor del PSOE, mentre la resta de grups va decidir votar en contra.Per contra, Fernández ha celebrat que el"hagi sortit" del text de la norma. Es tracta d'un terme que reclama el col·lectiu LGTBI referent al maltractament entre parelles homosexuals. Els socialistes no acceptaven els articles d'Igualtat que equiparaven aquest concepte a la violència de gènere.en la votació, ja que els mateixos populars tenien una esmena sobre el tema i ambdues han tirat endavant. Els canvis s'han introduït en el dictamen de la ponència que ha estat aprovat amb els vots a favor de PSOE, Podem, Bildu, PNB, Junts i ERC, amb els vots en contra de PP i Vox i l'abstenció de Ciutadans.Des del Ministeri d'Irene Montero han assegurat que estan "satisfets" pel resultat. La mateixa Montero ha assenyalat que es tracta d'i ha agraït a "la majoria parlamentària feminista" el seu suport al text. La secretària d'Estat d'Igualtat,, per part seva, ha seguit la votació en el mateix Congrés. En declaracions als mitjans, ha celebrat que la llei hagi tirat endavant "amb tots els drets que havien d'estar" i, principalment, aquells que tenen a veure "amb les infàncies trans". A parer seu, l'aprovació de la llei en comissió ésque "ha patit tant odi" i per als "nens més petits que tenen vides molt fotudes".

