Corre a veure-la si no ho has fet: una de les millors sèries d'HBO Max desapareixerà de la plataforma

Quefos cancel·lada pels executius de lava ser un cop molt dur per als amants de la sèrie. Després de quatre temporades i una caiguda d'audiència notòria, la companyia -que segueix en procés de reestructuració de les seves plataformes i els seus productors arran de la fusió amb- va decidir aturar la ficció televisiva en una quarta temporada encara que, anys enrere, hagués recollit premis i nominacions en guardons tan importants com els . Ara, però, es pot produir una pitjor situació pels amants de la sèrie que volen seguir recuperant els anteriors episodis: pot desaparèixer de la plataforma HBO Max.Una decisió presa per la Warner, propietària d'aquest servei de contingut en streaming, que està fent servir la tisora per desfer-se de qualsevol producció (encara que sigui de categoria i amb un repartiment estel·lar) que no compleixi amb les demandes empresarials de rendibilitat i d'èxit. Per ara, la sèrie desapareixerà aviat del servei dels Estats Units i, en un temps prudencial, també es descatalogarà a Europa. Per què passarà això? Segons explica el mitjà especialitzat, és fruit de la nova política de, CEO de la Warner Brothers-Discovery.El director executiu vol entrar de cap en el mercat de les, que són plataformes de contingut gratuït que se sustenten de manera substancial en els anuncis. És a dir, un canal de televisió de tota la vida però amb l'aparença d'una de pagament com Netflix, HBO Max o Amazon Prime. En definitiva,i, per tant, l'ha de retirar del servei de pagament. Seria una política gairebé pionera, ja que moltes altres competidores han mantingut als seus catàlegs les sèries que han anat cancel·lant amb el temps.a HBO Max, i la decisió es pot revertir, però més d'hora que tard no apareixerà més.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor