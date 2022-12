Luis Enrique se sincera amb Ibai: «Hi ha un jugador que ara no portaria al Mundial»

El exentrenador de España responde a la pregunta de si, visto lo visto, hubiese hecho algún cambio en la convocatoria:



ha reaparegut públicament després de l'eliminació d'aldecontra el. I ho ha fet a la seva manera: amb una conversa de dues hores ambal canal de l'streamer basc. Més que una entrevista ha estat una xerrada amistosa entre dues persones que sembla que s'entenen bé. L'entrenador asturià, ja sense pressió, s'ha sincerat sobre diferents aspectes.En ser preguntat sobre si repetiria la convocatòria de la selecció espanyola, Luis Enrique va deixar el gran titular de la nit: "Dels 26, en portaria 25 però n'hi hauria un que el canviaria per un altre que no hi va anar", ha assegurat l'entrenador asturià, però que ha preferit no revelar el nom perquè considera que "seria lleig".Durant la conversa, Luis Enrique també va explicar que segueix amb ganes d'entrenar i que ara el projecte que vol iniciar és amb un club. Sobre això, el xat d'Ibai Llanos va preguntar pels rumors que el vinculen amb l'Atlètic de Madrid, davant la possible sortida del Cholo Simeone. "M'han de voler, si no em truquen i no tinc ofertes no puc decidir", va assegurar. Pel que fa al Mundial, com ja ha dit en altres ocasions, va reiterar que li agradaria que el guanyés l'Argentina per Leo Messi.

