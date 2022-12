Mor Angelo Badalamenti, compositor de la banda sonora de «Twin Peaks»

El compositor originari de Nova York (Estats Units), compositor de conegudes bandes sonores com la música de la sèrie Twin Peaks i col·laborador habitual del cineasta David Lynch,, segons ha confirmat la seva família a través de les xarxes socials per causes que encara es desconeixen.La carrera de Badalamenti ha estat estretament lligada al treball de. Ha col·laborat amb la seva música en films com Vellut blau (1986) i Mullholand Drive (2001), així com en la sèrie de televisió Twin Peaks (1990). Amb aquest últim treball, el músic va guanyar unl'any 1991 i va obtenir tres nominacions aVan ser també coneguts els seus treballs amb altres grans noms de la indústria com, Michael Jackson, Paul McCartney,, Julee Cruise, Isabella Rosselini, Dolores O. 'Riordan, Anthrax, Dokken o Eli Roth. "Sempre ha estat l'home més interessant del món per a nosaltres. Una veritable inspiració musical i artística", ha escrit la seva família a Instagram, que també ha volgut destacar el compromís del músic "amb les seves arrels".

