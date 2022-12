Pessebre virtual, drons per Cap d'Any i noves carrosses reials: així serà el Nadal a Barcelona

Els elements indispensables deltornen adesprés dels dos anys de pandèmia. En unes festes de la "represa definitiva", elde la plaça Sant Jaume, laa l'Avinguda Maria Cristina i latornen a tenir el protagonisme que els pertoca.Després d'anys de polèmiques repetides per pessebres diferents i alternatius, enguany la. Serà lade l'Ajuntament l'escenari del pessebre gràcies a un. "L'acció dels ciutadans mitjançant els mòbils podrà permetre el canvi i la transformació dels elements que es projectin a la façana", ha explicat el tinent d'alcaldia de Cultura, Jordi Martí.A partir del 16 de desembre i fins al 5 de gener, cada tarda entre les 17.30 hores i les deu del vespre unenvairà el frontal de l'Ajuntament. No hi haurà dos dies iguals, ja que seràcada tarda.A més, hi haque s'aniran projectant automàticament cada mitja hora. Com hi accediran els espectadors? Mitjançant unels vianants podena l'per escollir quin element volen projectar, alguns dels quals fins i tot personalitzats amb el nom. "Convidem als barcelonins no només a gaudir del pessebre sinó també a", ha dit Martí.D'altra banda, l'torna a ser lper donar la benvinguda al. Amb un espectacle protagonitzat per més de 200 drons, aquesta ubicació clau de les celebracions barcelonines vol acomiadar el 2022 llançant ungràcies a una banda sonora dissenyada especialment per acompanyar-lo.Els encarregats de la creació són els francesos Groupe F, que combinaranper crear un espectacle que durarà. Dividit en dues parts, els darrers 12 minuts de l'any seran unmitjançant el show dels drons. I des de la mitjanit, amb les campanades a ritme de llum, es podrà gaudir d'un "", segons ha anunciat un dels creadors, Christophe Berthonneau.Finalment, i ja entrat el nou any, la, que tornaran a arribar ala les quatre de la tarda, enguany al Portal de la Pau,. Les obres de la Via Laietana obliguen l'Ajuntament a alterar el trajecte habitual d'aquest passeig reial, que enguany començarà a les 18 hores al Passeig de Colom i circularà pel Paral·lel, la ronda Sant Pau, el carrer Urgell, Sepúlveda i l'avinguda Maria Cristina.Lestindran un paper essencial en una cavalcada que també incorpora l', creat pels veïns del Raval amb el Teatre del Liceu, i que encapçalarà la comitiva. Els Reis aniran ende, hi haurà un seguici dei també s'incorporen a l'espectacle els, uns personatges vestits de negre i coberts amb llums de neó de colors.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor