La paràlisi del son: què és i per què passa?

La paràlisi del son: per què passa?

Com disminuir els episodis de paràlisi del son

Fer exercici de tres a sis hores abans de ficar-se al llit

Dormir prou hores

Reduir l'estrès

Seguir uns bons hàbits d'alimentació

No consumir begudes excitants, com el te, el cafè o la xocolata, abans d'anar a dormir

La paràlisi del son o la "pujada del mort" provoca gran angoixa, perquè, però no suposa cap perill ni complicació més. Alguna vegada has patit la sensació d'incapacitat per fer qualsevol moviment just en començar a dormir o al moment de despertar-te?Aquest episodi, que provoca gran angoixa en els afectats, s'anomena paràlisi del son, però es coneix popularment com "la pujada del mort", encara que res no té a veure amb fenòmens paranormals. És un trastorn del son que, segons alguns estudis,. No és greu, però pot ser un símptoma de narcolèpsia i genera molta ansietat, fins i tot terror, a qui ho experimenta. En aquest article, abordem l'explicació científica de la paràlisi del son i t'expliquem com evitar-la.despertar de forma sobtada; notar una pressió al pit, com si algú s'assegués a sobre, no podem respirar profundament, i som incapaços de moure les extremitats, el tronc el i coll; encara que mantenim la capacitat auditiva i tàctil, no podem dir ni una paraula; molts, fins i tot, poden patir al·lucinacions visuals o auditives... Tot plegat, provoca una sensació de vulnerabilitat, així com una gran angoixa.Descrit així, sembla el relat d'una experiència paranormal. No obstant això, tal com recull la Classificació Internacional de Trastorns del Son de l'aquest episodi s'anomena paràlisi del son i l'Associació Americana de Psiquiatria la classifica(una parasòmnia és un trastorn caracteritzat per comportaments o fenòmens fisiològics anormals que tenen lloc coincidint amb el son). Segons els experts i expertes, aquestes situacions poden donar-se en ficar-se al llit (hipnagògics) o al despertar (hipnopòmpics) i l'afectat sent ansietat extrema, de vegades, amb sensació de mort imminent. Dura de pocs segons a uns minuts i cedeix de manera espontània si una altra la persona li toca.El somni normal consta de: el somni lent o no REM (abreujament de Rapid Eyes Movement) i el somni paradoxal o REM. El somni no REM consta de quatre fases: primer, coincideix amb una relaxació generalitzada i, progressivament, l'activitat del cervell s'alenteix i també el sistema muscular fins a quedar en repòs total. Després comença la fase REM, on, de nou, el cervell té molta activitat, similar a quan està en vigília, però el cos segueix en repòs. És en aquest període on se somnia i es capta gran quantitat d'informació de l'entorn.. Per això, provoca els símptomes característics habituals de l'etapa: l'atonia muscular per la supressió de la funció de les neurones motores. Aquest mecanisme evitaria moviments que podrien lesionar-nos mentre dormim i desapareix en passar a la següent fase del son.Alguns estudis xifren la sevai, entre els factors que predisposen a patir-la, hi ha hàbits irregulars de son, com passa a les persones que treballen a torns, tenen sovint jet-lag, privació perllongada del son, estrès, cansament excessiu i, fins i tot, si dormen en posició de decúbit supí. Així i tot, altres investigacions asseguren que la paràlisi del son només associada a una mala qualitat del descans es dona en el 49% dels afectats.D'aquesta manera, per reduir els episodis del fenomen, pot ser útil seguir uns hàbits de descans adequats:Per norma general, aquesta parasòmnia no provoca cap complicació, per la qual cosa si no s'acompanya d'altres símptomes de narcolèpsia, no cal fer cap estudi.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor